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8 de junio 2026 - 19:03

Real Madrid va por Julián Álvarez: preparan una oferta récord y crece la incertidumbre sobre su futuro

Mientras el delantero argentino se enfoca en el Mundial 2026, en España aseguran que el Merengue analiza presentar una propuesta millonaria para sacarlo del Atlético de Madrid.

Rumores ubican a Julián Álvarez en el Real Madrid.

Rumores ubican a Julián Álvarez en el Real Madrid.

Mientras el campeón del mundo concentra su atención en la preparación de la Selección argentina para el Mundial 2026, su nombre volvió a ocupar las portadas deportivas por el creciente interés de los principales clubes de España.

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De acuerdo con distintas versiones periodísticas, el primero en intentar avanzar por el atacante fue Barcelona, que habría ofrecido cerca de 100 millones de euros. Sin embargo, la propuesta fue rápidamente rechazada por la dirigencia del conjunto colchonero, que incluso ironizó públicamente sobre ese monto en redes sociales.

Ahora, el interés más fuerte llegaría desde el otro lado de la capital española. Según informó Sky Sports, Florentino Pérez, recientemente reelegido como presidente de Real Madrid, tendría a Julián Álvarez como uno de sus principales objetivos para reforzar el plantel.

La operación no sería sencilla. En Atlético de Madrid consideran al cordobés una pieza fundamental del proyecto encabezado por Diego Simeone y lo habrían tasado en alrededor de 120 millones de euros. Aun así, desde el club merengue estudiarían presentar una propuesta cercana a los 150 millones, cifra que convertiría la transferencia en una de las más importantes de la historia de la institución.

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Mientras tanto, Julián Álvarez se pone a punto para el Mundial 2026.

Mientras tanto, Julián Álvarez se pone a punto para el Mundial 2026.

Según las versiones que circulan en España, la idea de Real Madrid es incorporar una figura de jerarquía para el frente de ataque. En ese contexto, desde el entorno de Florentino Pérez deslizaron que el apuntado "no es Erling Haaland ni juega en la Premier League", una descripción que alimentó las especulaciones sobre el delantero argentino.

El entorno de Julián Álvarez enfrió los rumores

Ante la repercusión que generó la posible ofensiva de Real Madrid, el representante del futbolista salió a desmentir cualquier avance concreto.

"¿Julián como el fichaje 'galáctico' del Madrid? No tenemos ninguna información al respecto y nadie se ha puesto en contacto con nosotros sobre este asunto", afirmó Fernando Hidalgo, agente del jugador, en declaraciones recogidas por 365Scores.

Por lo pronto, el delantero permanece enfocado en la actividad de la Selección argentina y en la recuperación del esguince de tobillo izquierdo que sufrió durante las semifinales de la Champions League. Todo indica que podría volver a sumar minutos este martes en el último amistoso del equipo de Lionel Scaloni antes del debut mundialista frente a Islandia.

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