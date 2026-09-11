El container de River llegó a su fin: Fabricio Bustos y Matías Viña encontraron su futuro en Brasil + Agregar ámbito en









Luego de semanas de muchos rumores, ambos laterales relegados por la dirigencia del Millonario vuelven al país de donde llegaron, pero a distintos equipos.

Matías Viña y Fabricio Bustos se van de River: Cruzeiro y Coritiba serán sus nuevos clubes, respectivamente.

Tras meses de polémicas, el cuestionado container de River se quedó sin ocupantes. En él, estuvieron 14 jugadores apartados del equipo principal. Este viernes, después de casi tres meses, Matías Viña y Fabricio Bustos, los últimos dos jugadores diferenciados, encontraron una salida en Cruzeiro y Coritiba, respectivamente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ambos laterales llegaron bajo el mandato de Marcelo Gallardo al frente de la institución de Nuñez, pero en años diferentes. Bustos llegó en agosto de 2024 cuando el “Muñeco” comenzó su segundo mandato, mientras que Viña llegó en enero de este año, siendo relegado muy rápidamente del primer equipo.

Tanto Bustos como Viña llegaron con Gallardo. Caso Fabricio Bustos El lateral surgido en Independiente rescindió su contrato con River que tenía vigencia hasta diciembre de 2027. El lateral por el lado derecho comenzó siendo una pieza fundamental para Gallardo y muy querido por los hinchas, llegando proveniente del Internacional de Brasil por un monto de u$s5,4 millones.

Con el paso del tiempo su relación se fue desgastando y varios rumores sobre peleas internas con el plantel lo fueron separando del once inicial. Finalmente, el jugador de 30 años fue reemplazado por Gonzalo Montiel en enero de 2025 y no pudo recuperar la titularidad ni su nivel.

Bustos llegó en 2024. Este viernes, se confirmó que está próximo a hacerse la revisión médica con el Coritiba de Brasil para posteriormente firmar su contrato, aunque todavía no se dio a conocer el plazo final. Eso sí, al Millonario no le quedará ni un dólar por su marcha.

La situación de Matías Viña El lateral uruguayo que se desempeña por la banda izquierda llegó en el mercado de pases de enero de este año por un préstamo con opción de compra desde el Flamengo. Si bien no llegó para ser titular, el jugador de 28 años sabía que Marcos Acuña no se mantenía bien físicamente y que podía ganar rodaje desde ese lugar. Las veces que le tocó arrancar en el once inicial no demostró su mejor nivel y una gran parte del público millonario murmuraba en cada acción que hacía. Ante esto, el presidente de River le informó que cuando volviese del Mundial 2026 con la Selección uruguaya sería diferenciado del plantel principal para entrenar en el predio de Cantilo. Viña no demostró todo su potencial en River. Según anunció Geglobo, el defensor llegará en calidad de cedido al Cruzeiro hasta fin de año para competir por el lugar con los argentinos Lucas Villalba y Gabriel Rojas. Luego, volverá al Fla y analizará su futuro en la institución brasileña.