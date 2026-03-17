Alarmas en Boca: Ascacíbar se somete a estudios médicos

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El volante mixto, refuerzo estrella del Xeneize para esta temporada, generó preocupación tras retirarse lesionado en el empate 1 a 1 ante Unión.

Alarmas en Boca: Ascacibar se somete a estudios médicos

Santiago Ascacíbar encendió las alarmas tras retirarse lesionado en el empate 1 a 1 ante Unión de Santa Fe, y es la gran duda de Claudio Úbeda para el compromiso del domingo ante Instituto.

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Lo que debía ser una jornada de consolidación en Santa Fe terminó con una preocupación mayor para el mundo Boca. Santiago Ascacíbar, quien llegó al club en enero tras una negociación histórica con Estudiantes, debió abandonar el campo de juego por una dolencia en su isquiotibial izquierdo. Ahora, se realiza estudios médicos para evaluar el grado de su lesión.

La salida del "Ruso", a los 6 minutos del segundo tiempo, obligó al entrenador, Claudio Úbeda, a mover el banco temprano por eso decidió el ingreso del experimentado español Ander Herrera —quien renovó su vínculo con el club para este 2026 tras superar sus molestias físicas del año pasado— le dio otra dinámica al equipo, pero no logró disipar la preocupación por la salud del motor del mediocampo. Herrera, líder positivo del vestuario, asoma como la alternativa natural si se confirma la baja del platense.

Boca recibirá a Instituto de Córdoba este domingo a las 20:00 hs en la Bombonera. La presencia de Ascacíbar es, a esta hora, una incógnita, se le efectuarán estudios en la zona afectada para determinar si se trata de un desgarro o una fuerte contractura.

En caso de confirmarse una ruptura fibrilar, el "Xeneize" perdería a su "5" por al menos tres semanas, en un tramo clave del torneo y la previa de las competencias internacionales.