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22 de junio 2026 - 17:37

Cristian "Cuti" Romero salió lesionado y encendió las alarmas de la Selección: ¿qué le pasó?

Cristian Romero salió reemplazado por Nicolás Otamendi en el partido ante Austria y encendió las alarmas del cuerpo técnico de la selección albiceleste.

El cuti Romero salió reemplazado por Nicolás Otamendi en el segundo tiempo.

El cuti Romero salió reemplazado por Nicolás Otamendi en el segundo tiempo.

El temor en el cuerpo técnico viene a raíz de que Romero ya tiene un antecedente que lo marginó de las canchas durante un tiempo en el mismo lugar en en el que recibió el golpe. El 12 de abril, en un partido de la Premier League ante el Sunderland, el defensor argentino salió reemplazado en el segundo tiempo y se lo vio visiblemente afectado, lamentándose entre lágrimas lo sucedido. Los resultados del análisis obtuvieron que había sufrido un esguince grado dos en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha.

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La lesión del Cuti Romero en el Tottenham.

La lesión del Cuti Romero en el Tottenham.

Por eso, el equipo del médico Armando Daniel Martínez, tendrá que hacerle estudios en las próximas horas para descartar lo peor: una réplica de los sucedido en su club en Inglaterra. Cabe recalcar, que a estas alturas del Mundial 2026 no se puede hacer ninguna modificación en la lista de 26 convocados salvo alguna lesión de un arquero. Por lo que si se lesiona algún jugador de campo, solo podrá contar con 25 en total.

Que jugadores de la Selección no están aptos físicamente

Cristian Romero no es el único jugador de la Selección argentina que no está al 100% físicamente para los partidos que quedan, sino que Gonzalo Montiel todavía está esperando el alta para poder jugar el partido frente a Jordania, correspondiente a la tercera fecha del grupo J. "Cache", por su parte, sufrió un desgarro en aquella final que River perdió contra Belgrano, y se estuvo recuperando lo más rápido posible para llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

Gonzalo Montiel

En los amistosos preparatorios tan solo jugó 45 minutos para ir agarrando ritmo, mientras que Agustin Giay, lateral del Palmeiras que no está convocado al certamen mundialista, disputó más minutos que él y que Nahuel Molina, otro que llegaba entre algodones por un desgarro. Finalmente, Scaloni decidió optar por poner a Montiel de titular ante Algeria y en el entretiempo se fue reemplazado por Molina, debido a que las molestias reaparecieron y actualmente se sigue entrenando diferenciado, haciendo trabajos regenerativos.

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