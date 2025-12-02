Se conoció un detalle clave del futuro auto de Franco Colapinto, que entusiasma a Alpine para 2026

La escudería francesa se ve optimista de cara a la próxima temporada, debido a sus actualizaciones mecánicas frente a los otros equipos.

La temporada 2026 de Fórmula 1 promete cambios radicales con la llegada de nuevos motores y regulaciones técnicas . Un informe reciente reveló que Mercedes avanza sin contratiempos en el desarrollo de sus unidades de potencia , lo que beneficiaría directamente a Alpine , equipo donde competirá el argentino Franco Colapinto.

La información surgió durante el Gran Premio de Qatar , donde el exdirector ejecutivo de Alpine, Marcin Budkowski, analizó la situación de los fabricantes de motores. Según sus declaraciones, la mayoría de los equipos enfrentan retrasos o problemas técnicos , mientras que Mercedes se destaca por cumplir con los plazos establecidos.

Budkowski detalló que Honda acumula retrasos , que podrían impedirle llegar a los test de pretemporada en Barcelona. Ferrari tiene inconvenientes con los materiales de sus pistones, lo que obligó a rediseñar componentes clave. Audi y Red Bull Powertrains también registran demoras en sus desarrollos.

En cambio, Mercedes se mantiene como el único proveedor que cumple con los plazos sin complicaciones. Esta situación generó optimismo en Alpine , que adoptará los motores alemanes a partir de 2026. El piloto británico George Russell respaldó esta percepción al destacar la confiabilidad histórica de las unidades de potencia de Mercedes.

El equipo francés dejará atrás los motores Renault , que utilizó durante años, y incorporará además la suspensión y transmisión de Mercedes.

Cómo este avance afectaría a Franco Colapinto

La ventaja tecnológica de Mercedes brindaría a Colapinto un escenario más favorable para su debut como titular en Alpine. Un motor competitivo desde el inicio de la temporada le permitiría enfocarse en su adaptación a la Fórmula 1, sin las limitaciones mecánicas que afectaron al equipo en 2025.

El Alpine A525, considerado el peor auto de la temporada actual, presentó problemas de aerodinámica, motor y transmisión. En 2026, con un propulsor confiable y un chasis mejorado, Colapinto tendría mayores posibilidades de demostrar su potencial.

Los primeros indicios del rendimiento se verán en los test de pretemporada en Barcelona del 26 al 30 de enero de 2026 y en Bahréin del 11 al 13 y 18 al 20 de febrero. La definición final llegará en el Gran Premio de Australia, programado para el 8 de marzo de 2026, donde se evaluará el verdadero impacto de estos cambios técnicos.