Alpine presentó su nuevo auto para la Fórmula 1: ¿cuándo lo usará Franco Colapinto?

La presentación vía canales digitales llegó segundos después de la oficialización del nuevo vehículo en el impresionante espectáculo que la Fórmula 1 montó en Londres para iniciar la temporada número 75 de la divisional estrella del automovilismo mundial. Más de 15.000 fanáticos colmaron el O2 Arena de la capital inglesa.

Pese al evento, Colapinto no estuvo presente y sólo Pierre Gasly y Jack Doohan subieron al escenario para mostrase junto al bólido francés.

Noticia en desarrollo.-

