Amistosos de la Selección: llamaron de urgencia a un mediocampista para reemplazar a Exequiel Palacios

Al igual que el defensor Lisandro Martínez, el ex jugador de River finalmente será parte de la doble fecha FIFA pese a no haber sido citado en primera instancia por el entrenador Lionel Scaloni, que sufrió las bajas del marcador central Marcos Senesi, el delantero Paulo Dybala, Palacios y el capitán Lionel Messi.

Argentina se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.