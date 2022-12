La premonición de Di María: "Voy a salir campeón del mundo, está escrito"

"Elegimos creer y se dio", escribió Cardoso en su cuenta de la red social Instagram junto a la conversación con su marido en la previa del encuentro decisivo del Mundial de Qatar 2022.

Di María expresó: "Voy a salir campeón del mundo, amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol porque está escrito como en el Maracaná y Wembley".

Sorprendida, la mujer le respondió: "Me afloja el cuerpo ese mensaje... no sé qué carajo decirte", a lo que el zurdo le contesto: "No tenés que decir nada. Andá y difrutá mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno".

Chat Di María

"Sabés qué lindo, amor. Mañana somos campeones del mundo. Está escrito. Lo sé, lo siento. Es nuestra amor", insistió el autor del segundo tanto argentino frente a Francia.

Además, Jorgelina Cardoso manifestó en declaraciones radiales sobre la conquista de la Selección: "Ángel cambiaba todos sus títulos por este. Ellos querían ser campeones por ellos, por las familias y por la gente. Que lo hayan conseguido fue una verdadera caricia al alma".

"Hay días en que las críticas en los medios y en las redes les afecta y días que no les toca tanto porque se aíslan, pero en general les toca. Fue clave el amor y la unión de la gente con los jugadores, sin ellos no se hubiera podido", remarcó la esposa de "Fideo".

Por último, señaló: "Yo siempre le digo que haga el gol picándola, pero esta vez le pedí que lo haga como sea y él respondió: ´sentate y disfrutá del partido, voy a hacer un gol´".