Ángel Di María no renovó su contrato con Rosario Central y su futuro es incierto

La falta de definiciones alimenta versiones sobre el próximo paso del campeón del mundo, tras una temporada cargada de expectativas.

La situación de Ángel Di María volvió a convertirse en uno de los principales temas del fútbol argentino . A pocos días del cierre de su vínculo contractual con Rosario Central, todavía no existe una confirmación oficial sobre su continuidad y las especulaciones comenzaron a multiplicarse.

Lo que hace apenas unos meses parecía una historia con final escrito hoy presenta varias incógnitas. El regreso de "Fideo" al club donde inició su carrera generó una enorme expectativa entre los hinchas canallas , pero el escenario actual abre interrogantes sobre cuánto más durará esta segunda etapa en Arroyito.

Mientras la dirigencia mantiene conversaciones y el jugador evita brindar señales definitivas, el mercado observa con atención cada movimiento. Por ahora no hay una ruptura confirmada, aunque tampoco una renovación firmada.

El contrato de Ángel Di María con Rosario Central finaliza el 30 de junio de 2026 , fecha establecida cuando se concretó su regreso al club tras su extensa trayectoria en Europa.

La situación contractual quedó en un terreno de espera. El futbolista continúa vinculado deportivamente a la institución en medio de las competencias en curso, pero jurídicamente el acuerdo original llegará pronto a su vencimiento y aún no fue reemplazado por uno nuevo.

La cuestión cobra relevancia porque el delantero de 38 años se transformó en una de las figuras más importantes del plantel. Su presencia no solo tuvo impacto dentro del campo de juego, sino también en la imagen institucional, la venta de camisetas y el entusiasmo de los socios. En Rosario existe una sensación compartida entre muchos hinchas: el deseo de que la historia continúe. Sin embargo, las negociaciones dependen de varios factores y no únicamente de la voluntad deportiva.

Angel Di Maria Clásico Rosario Central

¿Por qué Di María todavía no renovó su vínculo con el club?

Según distintas versiones surgidas en las últimas horas, la demora no respondería a una única causa. Desde el entorno del futbolista no hubo anuncios oficiales sobre una salida, pero tampoco apareció una confirmación de continuidad.

Uno de los aspectos que genera mayor atención está relacionado con la participación de Central en los torneos internacionales y los objetivos deportivos del equipo para el segundo semestre. El propio Di María dejó entrever en distintas ocasiones que las decisiones familiares y deportivas tienen un peso importante en esta etapa de su carrera.

También existe la cuestión física y un posible retiro. Aunque sigue demostrando una calidad diferencial, el campeón del mundo atraviesa una etapa donde cada temporada requiere una evaluación particular sobre cargas, recuperación y planificación.

A eso se suma el contexto económico del fútbol argentino. Mantener a una figura de semejante trayectoria implica un esfuerzo considerable para cualquier institución local. Si bien Central realizó una apuesta fuerte para concretar su regreso, las condiciones futuras forman parte de las conversaciones.