Mundial 2026: los jugadores argentinos alcanzados por la "maldición de las figuritas"

Si bien Panini imprime sus caras, por distintos motivos estos futbolistas quedan desafectados y no participan de la competencia.

Varias figuras tienen su figurita, pero no estarán presentes en la Copa del Mundo.

Todo el planeta del fútbol aguardó impaciente la llegada del Mundial 2026 , que promete ser la edición más ambiciosa en la historia del torneo. El público está expectante ante lo que ocurra dentro de la cancha, pero en la previa también mostró un gran entusiasmo, reflejado en la enorme demanda del álbum oficial de figuritas.

Lo más llamativo es que, nuevamente, el plantel de la Selección Argentina carga con algo que a esta altura podría considerarse una maldición. Cada cuatro años, los cromos imprimen la cara de un futbolista que, por distintos motivos, finalmente no integra la lista o es desafectado.

Argentina, nuevamente, tendrá en el álbum de Panini nombres que no disputarán el Mundial 2026.

Esto ya es habitual para Panini y con el Mundial 2026 no fue la excepción. Al imprimirse mucho antes de que los técnicos confirmen a los jugadores que representarán a su país, se especula con los nombres que más participaron en las últimas convocatoria s.

Lesiones o decisiones del entrenador pueden alterar los planes, como ya le ocurrió en reiteradas ocasiones al combinado albiceleste. Desde 2002 es moneda corriente ver cómo aparecen rostros que finalmente no disputan la competencia.

Corea del Sur-Japón 2002

Esta Copa del Mundo tuvo a Marcelo Bielsa a cargo de Argentina, y en los medios hubo varios cuestionamientos hacia el DT por dejar afuera a jugadores de buen nivel que utilizó durante las Eliminatorias.

Javier Saviola fue una de las caras que apareció en el álbum, pero finalmente no fue convocado. Lo mismo ocurrió con Nelson Vivas, quien sufrió una lesión antes del torneo.

Alemania 2006

José Pékerman vivió una situación similar a la de Bielsa. Si bien su ciclo contó con varios de estos nombres, al momento de dar la lista hubo ausencias de peso que Panini no pudo anticipar.

Walter Samuel, Javier Zanetti, Juan Sebastián Verón y Andrés D'Alessandro tuvieron su figurita, pero no integraron el plantel de 23 jugadores que representó a la Albiceleste en Europa.

Sudáfrica 2010

Diego Armando Maradona entregó una de las listas más llamativas en la historia de los mundiales. Para los editores del álbum, Javier Zanetti y Esteban Cambiasso eran fijas en la nómina de "Pelusa", al igual que Fernando Gago. Sus figuritas se imprimieron, pero ninguno de los tres viajó al torneo.

Pupi Zanetti Fanny Schertzer El Pupi estuvo dos veces seguidas en el álbum sin haber disputado finalmente el Mundial. Fanny Schertzer

Brasil 2014

Alejandro Sabella presentó una nómina que recortó a medida que transcurrían los entrenamientos previos al viaje. Una de las decisiones más sorpresivas fue dejar a Éver Banega fuera de la lista definitiva. Panini no lo esperaba, por lo que el ex Boca figura en un cromo de la competencia en la que no participó.

Rusia 2018

Esta Copa del Mundo fue tan accidentada que es imposible culpar a la editorial por fallar en los nombres. El largo camino de la clasificación tuvo varios entrenadores de por medio, y Jorge Sampaoli asumió poco antes de culminar las Eliminatorias.

Sergio Romero sufrió una lesión de rodilla a días del debut, por lo que su presencia en el álbum estaba justificada. Por otro lado, Ramiro Funes Mori y Mauro Icardi no eran fijas para el DT, pero Panini consideró que serían convocados, lo que finalmente no ocurrió.

Icardi Messi Instagram: @mauroicardi Para Panini, Icardi era una fija para Rusia 2018, pero Sampaoli decidió no llevarlo. Instagram: @mauroicardi

Qatar 2022

Lionel Scaloni fue el único que tuvo una buena sinergia con el álbum. Días antes de que iniciara la Copa del Mundo, Panini acertó todos los nombres, pero a poco del comienzo del certamen surgieron dos bajas obligadas por lesión: Nicolás González y Giovani Lo Celso fueron desafectados antes del debut.

Estados Unidos, México y Canadá 2026

De cara al Mundial 2026, Panini no logró una efectividad del 100% y la racha con el combinado albiceleste se mantiene. Franco Mastantuono era una fija para muchos en los meses previos, pero su falta de rodaje y bajas actuaciones en el Real Madrid lo dejaron fuera de la nómina.

Por otro lado, Leonardo Balerdi sufrió una lesión que lo marginó del torneo a pocos días del debut; su cromo ya se imprimió y está pegado en varios álbumes.