Cómo será el Mundial 2026 según los astrólogos: así le irá a la Argentina y a otras selecciones

Algunos especialistas ya comenzaron con las predicciones para el certamen. ¿Será favorita la “Scaloneta”? ¿Hasta qué instancia llegará?

Cómo será el Mundial 2026 según los astrólogos: así le irá a la Argentina y otras selecciones

Astrólogos y videntes afirmaron que la Selección argentina llegará por lo menos a "cuartos de final o semifinales" del Mundial 2026 que comienza este jueves , y hasta algunos se animaron a ir por más, ya que arriesgaron que "La Scaloneta" volverá a levantar el trofeo.

Como en cada Mundial, aquellos que hacen las predicciones y vaticinios, mediante diferentes maneras (astrología, videncia, tarot) son consultados para ver si el conjunto albiceleste podrá repetir el título de Qatar 2022 .

En este ocasión no hay una contundencia por parte de estos especialistas en afirmar que el equipo nacional volverá a obtener el certamen, aunque señalan que "hará un buen papel" y estiman que llegaría "hasta semifinales" .

Federico Pertusati , conocido en X como @AstroMutable vaticinó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas que la Selección Nacional no ganará el Mundial y que los máximos candidatos serán "Portugal, Países Bajos, Alemania y España" en ese orden.

"Esto quiere decir que España sólo podría ganarle la final a Inglaterra o en un caso muy poco improbable, a Francia. Y si tengo que reducir aún más el marco de los cuatro, Portugal y Países Bajos son mis máximos candidatos. Me cuesta ver que haya final Portugal vs. Países Bajos, creo que solo uno de ellos llega a la final y se la gana al equipo europeo que esté del otro lado: Alemania, España o Inglaterra" , indicó Pertusati.

ESPAÑA

Y añadió: "Veo la chance de que Alemania llegue a la quinta estrella, pero siempre y cuando no tenga que cruzarse con Portugal o Países Bajos".

El astrólogo afirmó que para él, el equipo albiceleste "llega a cuartos de final o semifinales" y que el partido decisivo lo jugarán dos elencos "europeos".

"Argentina va a estar muy fuerte hasta cuartos de final inclusive, mientras Júpiter esté en Cáncer. Los cuartos de Final podrían ser su primer momento crítico si jugara contra Países Bajos, España, Portugal, Inglaterra o Alemania, pero a partir de semifinales pierde fuerza, con el ingreso de Júpiter en el signo de Leo. Podría llegar a caer en esta fase, con alguno de los equipos mencionados antes", señaló.

En relación al desempeño de Lionel Messi, indicó: "Se ve pronunciado su fin de ciclo en la Selección. No veo cosas negativas en su carta ni tampoco algo lo suficientemente bueno como para mostrar coronación. No va a brillar como en Qatar 2022, pero hasta cuartos de final va a tener la posibilidad de, al menos, compartir primer puesto (o superar) a Miroslav Klose en la tabla de máximos anotadores del Mundial".

Respecto a los fracasos, Pertusati precisó que Francia y a Brasil están "imposibilitados de campeonar" y "este Mundial termina con Júpiter en Leo, el signo de la realeza, por lo que beneficia a países que son monarquías (España, Portugal, Inglaterra o Países Bajos)".

brasil francia

En ese sentido, ubicó a los galos como un país "antimonarquía por excelencia", al tiempo que "Inglaterra también está imposibilitado de salir campeón", aunque lo mencionó "porque en 1966 fue finalista, hace 60 años, y eso activa ciclos de Júpiter y Saturno, por lo que puede repetirse al menos un finalista".

Además, arriesgó que Brasil será un fracaso rotundo, ya que tendrá "una participación muy pobre y no se ve llegando más lejos que octavos de final".

Además, indicó que "Marruecos va a tener un muy buen Mundial, pero no sé si poder llamarlo sorpresa porque ya metió semifinales" el certamen pasado.

Para cerrar, Pertusati añadió que "Uruguay probablemente tenga una eliminación temprana".

Por otra parte, @BlackVidente aseguró a NA que la Selección argentina estará "entre los tres primeros nuevamente", pero fue más allá y remarcó que el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, "tiene tránsitos astrológicos muy buenos, para coronar nuevamente".

"O sea que se viene otra vez", aseguró el astrólogo, como dando a entender que el conjunto nacional puede levantar su cuarta Copa del Mundo.

En tanto, @Astro_millo vaticinó que la Selección argentina es su "candidata a ser campeona del mundo" y remarcó que "arrancará con el pie derecho" el certamen, ya que "ganará" en su debut frete a Argelia.

Selección Argentina Getty

Por su parte, el astrólogo Guido Tejat advirtió que "este año el Mundial se juega con una secuencia astrológica muy particular, porque no hay una sola configuración de principio a fin, sino una película de tres actos".

"La Copa del Mundo empieza con Venus y Júpiter en Cáncer, después pasa por una zona de Venus y Júpiter en Leo, y termina con Venus en Virgo y Júpiter en Leo. Esa progresión es clave, porque marca el tipo de selección que puede sobrevivir en cada etapa", remarcó Tejat.

El especialista dio un detalle de cada secuencia en las diferentes etapas que atravesará el torneo y las selecciones que pueden ir pasando de instancia, pero hizo hincapié en la última secuencia, que incluirá la final del torneo.

"El 9 de julio y antes de los cuartos de final, Venus entra en Virgo. Desde este momento. Venus en Virgo favoreció históricamente a selecciones ordenadas, sólidas defensivamente y eficaces en ataque. Venus en Virgo ya tuvo tres campeones en finales mundialistas: Brasil 1994, España 2010 y Francia 2018. Y aunque los tres fueron distintos tipos de campeones, comparten una patrón común. Fueron campeones por la administración inteligente de sus partidos", afirmó.

Sobre la Argentina, Tejat no fue muy optimista en relación a poder repetir el título, pero indició que "llega como la campeona vigente, con un gran grupo y una identidad competitiva que dialoga muy bien con el inicio canceriano del torneo".

"Además, su carta fundacional aparece bien aspectada, con señales de visibilidad y protagonismo. Todo esto me hace pensar que Argentina volverá a hacer un gran Mundial y que tiene argumentos reales para llegar muy lejos. Sin embargo, no la veo este año como la máxima candidata al título", explicó.

Y agregó: "Puede competir contra cualquiera y estará entre las cuatro mejores, pero para volver a levantar la Copa necesitaría una precisión altísima en el tramo final, y no veo esos aspectos en su configuración. Astrológicamente aparecen señales de desgaste, presión invisible y cierta pérdida de claridad respecto de lo que fue el ciclo 2022".

"Hay varios puntos altos en la Selección, lo cual es una buena señal. Messi aparece con una carta aceptable y creo que hará un buen Mundial, con reconocimiento y momentos importantes. Pero la gran carta ofensiva de Argentina puede ser Lautaro Martínez. Puede transformarse en uno de los jugadores decisivos del equipo", vaticinó.

A la hora de nombrar un candidato al título, Tejat ubica como posible favorito a Francia y en un segundo plano, si superar algunas tensiones, a España.

"Francia es la selección que mejor combina historia reciente y activación astrológica. Fue campeona en 2018 con Venus en Virgo, la misma firma venusina que definirá la final de este año, completando una resonancia de 8 años. Ese antecedente la vuelve una candidata muy seria para el tramo final del torneo, porque ya mostró que puede coronarse bajo un clima de orden y contundencia", evaluó.

Y completó: "Cuando analizamos su carta fundacional y a los ciclos de DT, aparece una de las configuraciones más armónicas del informe. Para mí, Francia es una de las máximas candidatas al título, con chances concretas de jugar su tercera final consecutiva".

Respecto a España, precisó: "Es una de las selecciones que mejor dialoga con el tramo final de este Mundial. Fue campeona en 2010 con Venus en Virgo, y su identidad futbolística encaja naturalmente con la configuración que puede definir quién levanta la Copa. Control, sistema y lectura táctica. Además, Júpiter en Leo permite pensar en la posibilidad de una consagración especial, como ya ocurrió con España en 2010 bajo una firma Jupiteriana poco común".

Sobre Portugal, estimó: "Es una selección muy interesante en este 2026 porque su configuración dialoga con el tramo leonino del torneo. Cuando bajamos a su carta fundacional y a los ciclos del DT, la lectura es mixta. Hay activaciones de visibilidad, especialmente en su fundacional y en el ciclo del entrenador, pero también aparecen señales de desgaste, Neptuno sobre zonas sensibles y tensiones que pueden volver inestable su rendimiento".

"Podríamos tener un duelo de cuartos de final con Argentina, que sería tremendamente duro y parejo. No creo que pase de semifinales", sostuvo.

En referencia a las posibles sorpresas para este Mundial mencionó a "Ecuador, Noruega y Marruecos", aunque esta última consideró que "quizá ya no sea una sorpresa en sentido estricto, porque viene construyendo visibilidad desde hace varios años".