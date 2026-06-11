El lateral izquierdo arrastra una molestia física y no pudo entrenarse con normalidad. Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución antes del choque con Argelia.

Alarmas en la Selección Argentina: Tagliafico y Nico González se harán estudios y podrían perderse el debut

Nicolás Tagliafico y Nicolás González encendieron este jueves las alarmas en l a Selección argentina en Kansas, donde se entrenaron de manera diferenciada y serán sometidos a estudios médicos, a menos de una semana del debut ante Argelia por el Mundial 2026 .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si bien en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni consideran que no corre riesgo la participación de ambos en la Copa del Mundo , las molestias físicas podrían dejarlos afuera del estreno del próximo martes, en el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022 .

Tagliafico arrastra las consecuencias de un golpe sufrido en el amistoso ante Honduras, situación que ya lo marginó del triunfo 3-0 frente a Islandia y que obliga a evaluar su evolución durante las próximas horas.

El lateral izquierdo arrastra molestias físicas cuando faltan cinco días para el debut frente a Argelia.

nicolas gonzalez

La situación de Nico González también será monitoreada con atención, ya que el futbolista del Atlético de Madrid sintió una molestia muscular y el cuerpo médico buscará determinar si existe alguna lesión de mayor gravedad.

Los otros "tocados" físicamente del a Selección Argentina

El panorama físico se convirtió en uno de los temas centrales de la preparación argentina, aunque la recuperación de Julián Álvarez, quien ya trabajó a la par del grupo, llevó algo de tranquilidad al cuerpo técnico.

Otro caso clave es el de Emiliano “Dibu” Martínez, quien se realizará una resonancia magnética para controlar el estado del dedo anular de la mano derecha, que sufrió una fractura antes del Mundial y le impidió trabajar con guantes en los últimos días.

Si los estudios arrojan resultados positivos, el arquero marplatense podría volver a entrenarse con guantes entre viernes y sábado, con la intención de llegar en condiciones para ser titular ante Argelia.

Argentina continuará con los entrenamientos en Kansas y Scaloni terminará de definir el equipo durante el fin de semana, en medio de una semana marcada por buenas señales, pero también por nuevas preocupaciones físicas.

Facundo Medina aparece como la primera alternativa

En caso de que Tagliafico no logre recuperarse a tiempo, Facundo Medina asoma como el principal candidato para ocupar el lateral izquierdo. El defensor del Olympique de Marsella ya fue utilizado por Scaloni en esa posición y aparece como la variante más natural dentro de la lista actual.

La situación también adquiere relevancia en medio de la incertidumbre por el reemplazante definitivo de Leonardo Balerdi. El entrenador había decidido postergar esa definición para las próximas horas y el panorama físico de Tagliafico podría influir en la elección final.