"Maravilla" Martínez, y su alegría tras marcar dos goles tras su lesión: "Hablé con Dios y ya estoy curado" + Seguir en









El delantero se recuperó en tiempo récord de una dura lesión y volvió con un doblete ante Estudiantes de Río Cuarto. Gustavo Costas reveló por qué lo puso al goleador.

"Maravilla" Martínez, tras volver de la lesión y marcar dos goles: "Hablé con Dios y ya estoy curado"

Racing le ganó 2-0 este lunes por la noche a Estudiantes de Río Cuarto, por la undécima fecha del Torneo Apertura, con un doblete de su delantero estrella, Adrián “Maravilla” Martínez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El delantero había sufrido un duro esguince grado 2 de tobillo solo 18 días antes del partido, en el empate del 26 de febrero frente a Independiente Rivadavia. Todo parecía indicar que iba a llegar con los justo al clásico de Avellaneda, que es a principios de abril, pero “Maravilla” se recuperó en tiempo récord.

Maravilla Martínez y el doblete en el regreso En su regreso a las canchas, Martínez se destacó con una muy buena actuación individual que además coronó con un doblete. Primero la empujó solo frente al arco tras una doble pared muy buena con Santiago Solari, mientras que en tiempo cumplido liquidó el encuentro al definir con muchísima categoría (tras ser asistido por Adrián “Toto” Fernández).

Embed “Hasta ayer a la mañana estaba afuera. Por lo que pasó la otra vez era para quedarse dos meses afuera. Me dijo: ‘Hablé con Dios y ya estoy curado’, entonces lo puse”, contó el director técnico de Racing, Gustavo Costas.

"Lo de Maravilla es increíble. Ni yo lo puedo explicar. Debe tener un arreglo con Dios. No se entiende", agregó el entrenador, entre risas. En tanto, el jugador llegó a decir: "Todavía seguimos con un poquito de dolor pero tenía fe y confianza de que podía jugar este partido".

Este doblete le permitió a “Maravilla” Martínez llegar a la impresionante cantidad de 56 goles en 102 partidos desde que llegó a Racing a principios de 2024. Su objetivo es alcanzar los 79 tantos de Lisandro López, que es el máximo goleador de este siglo. Así, los hinchas de Racing se ilusionan de la mano de “Maravilla” con pelear en todos los frentes, tal como ocurrió el año pasado.

Temas Racing