El "Xeneize" habría activado gestiones por un referente de San Lorenzo, y ya existirían los primeros contactos para avanzar en una posible transferencia definitiva.

Boca quiere aprovecharse de la crisis de San Lorenzo y busca sacarle una o dos figuras

Boca habría iniciado contactos formales para intentar sumar al defensor central Gastón Hernández , actualmente en San Lorenzo , en el marco de un mercado de pases donde el club buscaría reforzar la última línea con futbolistas de experiencia en el medio local.

El marcador central está al tanto del interés de Boca y habría mostrado predisposición a escuchar una propuesta concreta en caso de que las conversaciones avancen.

Según pudo trascender, las dirigencias de Boca y San Lorenzo ya habrían comenzado a trazar líneas de diálogo con el objetivo de evaluar una transferencia definitiva, aunque por el momento no existiría una oferta formal presentada. En La Ribera analizarían diferentes alternativas defensivas, mientras que el "Ciclón" no descartaría negociar la salida del jugador si las condiciones económicas resultan favorables para la institución.

Hernández , de 27 años , habría sido uno de los defensores con mayor continuidad en San Lorenzo durante la temporada 2025/26. En ese período, disputó 15 partidos oficiales, todos como titular, acumulando 1.305 minutos en cancha, con apenas una suplencia. En cuanto a la disciplina, recibió tres amonestaciones y no registró expulsiones, un dato que suele ser valorado al momento de analizar el rendimiento de un marcador central.

Desde el punto de vista estadístico, aportó un gol, y mantuvo un puntaje promedio de 6,13 en las evaluaciones de rendimiento. Además, con Hernández en cancha, San Lorenzo registró un balance de cinco triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

Si se toma en cuenta la última temporada completa, el defensor acumuló 27 partidos oficiales y un solo gol, consolidándose como una pieza confiable dentro de la estructura defensiva azulgrana. Ese recorrido habría despertado el interés de Boca, que apuntaría a sumar solidez, regularidad y conocimiento del fútbol argentino.

Por ahora, la posible llegada de Hernández se mantendría en etapa de evaluación, aunque en Brandsen 805 no descartarían avanzar con mayor profundidad si las negociaciones con San Lorenzo continúan por buen camino. El defensor, mientras tanto, seguiría enfocado en su presente, a la espera de una definición sobre su futuro.