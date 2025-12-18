Así juega Marino Hinestroza, el primer refuerzo de Boca Juniors en el mercado de pases + Seguir en









El jugador llegará desde Atlético Nacional de Colombia, donde fue figura clave para la obtención de dos títulos. Es rápido, goleador y "deshumilde" según contó él mismo.

Boca abrochó su primer refuerzo para 2026: Marino Hinestroza llega al Xeneize por cerca de u$s6 millones.

De no mediar inconvenientes, Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca Juniors para el año que viene. El colombiano de Atlético Nacional, se consagró campeón de la Copa Colombia y publicó un sentido mensaje para despedirse del Verdolaga. Está a detalles de ser nuevo jugador del Xeneize.

" Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido", escribió el futbolista que este año se ganó la convocatoria de Néstor Lorenzo a la selección de su país.

hinestroza La llegada del joven colombiano de 23 años se dio inicialmente gracias al acercamiento del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, que habló personalmente con Hinestroza. El Xeneize y Atlético Nacional de Colombia se pusieron prácticamente de acuerdo. Restan detalles que deberían resolverse en los próximos días. De esta manera, estaría todo para que "Bad Boy" (así le dicen en Medellín) se convierta en el primer refuerzo de cara al año que viene.

Cómo juega y cuánto costará Marino Hinestroza, el primer refuerzo de Boca para la Copa Libertadores 2026 "Soy muy ambicioso. Siempre he sido un chico 'deshumilde', arrogante... Tienen que darse cuenta que para ganar hay que ser así”, se definió el picante Hinestroza, luego de ganar un título en Colombia.

El joven de 23 años juega de extremo por ambas bandas, pero predilectamente se le da mejor la derecha. Hinestroza es flaco y rápido y suele encarar hacía la medialuna del área para colocar la pelota contra el palo. Tiene gol, tiene velocidad y es arrogante. Al Xeneize le costará una cifra cercana a los u$s6 millones, aunque aún no hay números completamente definidos. La negociación había iniciado a mitad de año, pero finalmente no se concretó por las altas prestaciones de los dirigentes colombianos, que exigían al menos u$s10 millones.

Jorman Capuzano confirmó en un vivo la llegada de Marino Hinestroza Sumada a la despedida que posteó en redes sociales Hinestroza en los festejos de la Copa Colombia, los jugadores de Atlético Nacional realizaron una trasmisión en vivo vía Instagram. Allí, el exBoca Jorman Campuzano se abrazó con su compañero de equipo y prácticamente confirmó la llegada a La Bombonera del delantero de 23 años. "Ahí les mandó a los de Boca para Argentina, cuídenlo que es bueno, déjenlo ser" apuntó Jorman. Hinestroza y Campuzano, llega un refuerzo a Boca para asegurar la séptima