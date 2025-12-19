SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de diciembre 2025 - 11:19

No es Borja: Palermo eligió al "9" que llevaría a Boca

El máximo goleador de la historia "xeneize" recomendó a un delantero del fútbol argentino como refuerzo ideal para la próxima temporada.

No es Borja: Palermo eligió al "9" que llevaría a Boca

El ex jugador e ídolo de Boca, Martín Palermo, se refirió públicamente a la necesidad de reforzar la ofensiva "xeneize" y dio su opinión sobre el perfil ideal para el puesto, nombrando a un delantero de San Lorenzo.

De cara al próximo mercado de pases y con la Copa Libertadores como gran objetivo, Boca ya trabaja en la búsqueda de refuerzos para potenciar su plantel.

Informate más

Uno de los puestos señalados es el de centrodelantero, una zona que dejó al descubierto falencias durante la última temporada por el bajo rendimiento de Milton Giménez, las recurrentes lesiones de Edinson Cavani y la soledad de Miguel Merentiel como único “9” de área.

Palermo, invitado al programa F12, que se emite por ESPN, analizó posibles alternativas del fútbol argentino y dejó una recomendación concreta para la dirigencia que encabeza Juan Román Riquelme.

“El chico de San Lorenzo me gusta, Alexis Cuello es el 9 que llevaría para mi equipo. Hoy los 9 tienen otras características, no es el 9 de área como yo”, expresó el “Titán”, destacando la versatilidad del delantero de 25 años, que puede desempeñarse tanto como referencia ofensiva como también recostado sobre los costados, una cualidad cada vez más valorada en el fútbol moderno.

image
Alexis Cuello

Alexis Cuello

Cuello se afianzó como titular en el “Ciclón” desde su llegada a comienzos de 2024 y, además, su nombre aparece ligado al mercado por la delicada situación económica que atraviesa San Lorenzo.

De todos modos, desde Boedo ya dejaron en claro que no será una salida sencilla: el club pediría al menos seis millones de dólares por su ficha, mientras Boca analiza opciones para reforzar una posición clave de cara a una temporada exigente.

