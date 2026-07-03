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3 de julio 2026 - 22:22

Argentina logró la clasificación a octavos ante Cabo Verde Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del viernes 3 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

seleccion argentina cabo verde
Por @Argentina

La Selección argentina busca el pase a octavos ante Cabo Verde. Australia vs Egipto y Colombia vs Ghana completan la fecha.

Los 16avos de final del Mundial 2026 continúan disputándose este viernes con selecciones que buscan su pase a los octavos de final. La jornada comenzó con el partido entre Australia y Egipto, a las 15, y continua con el duelo entre Argentina y Cabo Verde para cerrar con el encuentro entre Colombia y Ghana.

Así, el plato fuerte tiene lugar en Miami, con los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentándose a la revelación del torneo. Así, se definirán las últimas 3 plazas de cara a los octavos de final.

Durante la jornada de ayer se clasificaron España, Suiza y Portugal, con un polémico partido contra Croacia que se definió en la última jugada, cuando el conjunto de Luka Modric empató, pero el VAR anuló el gol por discutible posición adelantada.

Argentina ganó un partido para el infarto ante Cabo Verde, sigue en carrera y se viene Egipto en octavos

Argentina sufrió por demás ante Cabo Verde, la revelación del Mundial 2026, pero logró su cometido: ganó 3 a 2 y pasó a octavos de final. Los de Lionel Scaloni estuvieron en ventaja en dos oportunidades, pero los africanos supieron jugar el encuentro ante la campeona del mundo y le presentaron dificultades que llevaron al encuentro a que se defina en el tiempo suplementario. Cristian Romero, que llegó con lo justo, anotó el de la victoria. Ahora, a pensar en Egipto.

El Hard Rock Stadium fue testigo esta noche de uno de los mejores partidos de la actual Copa del Mundo. Los Tiburones Azules complicaron las cosas para la Albiceleste, que debió trabajar para conseguir el ansiado triunfo. Con goles de Lionel Messi, en el primer tiempo, y de Lisandro Martínez y Romero en el alargue, se impusieron a los caboverdianos, que pese a la derrota se van de la cita habiendo hecho historia por el buen desempeño en los cuatro partidos que disputaron.

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¡Final! Argentina sufrió pero ganó ante Cabo Verde y está en octavos

Cabo Verde lo busca en el final y Argentina sufre el desgaste del calor

¡Atajadón del Dibu Martínez!

Emiliano Martínez voló al segundo palo y, a mano cambiada, le sacó el empate a Sidny Lopes Cabral.

¡Gol de Cuti Romero! Argentina otra vez arriba 3 a 2 ante Cabo Verde

¡Comenzó el segundo tiempo suplementario!

Final del primer tiempo suplementario; Argentina iguala 2 a 2 con Cabo Verde

Cabo Verde lo empató con un golazo de Sidny Lopes Cabral

¡Gol de Lisandro Martínez! Argentina se pone 2 a 1 en el arranque del alargue

Lisandro Martínez le rompió el arco de zurda a Vozinha. El central recibió una pelota que quedó larga de un córner y que había peinado Alexis Mac Allister en el primer palo y definió ante la salida del arquero.

¡Comenzó el alargue en el Hard Rock Stadium!

Fin del tiempo regular: Argentina y Cabo Verde empataron y definen el pase en el alargue

Argentina y Cabo Verde igualaron 1 a 1 en los 90 minutos y jugarán el tiempo suplementario en busca del pase a los octavos de final del Mundial.

Vozinha se anticipó y atajó el tiro libre de Messi

¡Falta contra Messi en la puerta del área a los 93'!

Argentina reclamó penal: Messi tiró centro, cabeceó Alexis y tocó en la mano del defensor de Cabo Verde

.El capitán argentino enganchó frente un defensor caboverdiano, tiró centro y el cabezazo de Alexis Mac Allister golpeó en la mano de un rival. Argentina pidió penal pero el árbitro no fue llamado por el VAR por considerar que fue casual.

Facundo Medina dejó la cancha lesionado: ingresó Nicolás Tagliafico

¡Se salvó Cabo Verde!

Argentina llegó en los pies de Nahuel Molina, quien tras un pase de Lionel Messi mandó un centro rasante al segundo palo que llegó a cortar Lopes. El defensor despejó y casi la mete en contra.

¡Vozinha tapó un tiro libre de Messi y evitó el segundo de Argentina!

Scaloni mueve el banco: entraron Julián Álvarez y Nico González por Lautaro Martínez y Thiago Almada

¡Messi tuvo el segundo pero apareció Vozihna!

Impresionante tapada de Vozinha mano a mano con Messi, después de una gran habilitación de Lautaro Martínez.

Gol de Cabo Verde a los 14 minutos del complemento

La selección de Cabo Verde empató el partido con un gol de Deroy Duarte. Ahora el partido está 1 a 1.

¡Arrancó el segundo tiempo entre Argentina y Cabo Verde!

Final del primer tiempo: Argentina gana 1 a 0 a Cabo Verde con gol de Messi

Argentina domina y busca el segundo: lo tuvo Enzo

El mediocampista argentino Enzo Fernández remató desde afuera del área y obligó a Vozinha a revolcarse sobre el palo izquierdo.

¡Messi rompió la defensa de Cabo Verde y anotó el primero de Argentina!

El capitán argentino, Lionel Messi, abrió el partido con un gol a los 28 minutos del partido. Recibió un pase largo de Lisandro Martínez, controló con la zurda y definió de puntín ante la salida de Vozinha para anotar el séptimo gol en el torneo y el 20 en su cuenta personal en sus seis mundiales.

Pausa de hidratación: Argentina domina pero no logra inquietar a Cabo Verde

Tiro libre de Messi en la puerta del área a las manos de Vozinha

Jovane Cabral cometió falta sobre Lionel Messi. El capitán se encargó de la pelota parada con un remate que superó la barrera pero terminó en las manos del arquero de Cabo Verde, Vozinha.

¡Primera clara de Argentina en los pies de Messi!

Argentina movió la pelota en la puerta del área de Cabo Verde, Thiago Almada se desprendió, recibió y tocó para Messi que remató apenas desviado al palo izquierdo de Vozhina.

Argentina monopoliza la pelota en los primeros minutos del partido

¡Argentina y Cabo Verde juegan por los 16avos de final!

Argentina, con la presión del campeón, enfrenta a Cabo Verde en busca del pase a los octavos del Mundial

Los campeones del mundo abren la participación en la fase

eliminatoria del Mundial ante Cabo Verde. El entrenador argentino, Lionel Scaloni, optó por repetir el mismo equipo que jugó ante Austria. El ganador de este duelo se enfrentar a Egipto.

El once de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

El once de Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Nuno da Costa; Ryan Mendez.

Cábalas intactas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y los caramelos

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul ingresaron al Hard Rock Stadium con su habitual “seguro de confianza” para tener un buen resultado en los partidos: el primer come siete caramelos, cuatro azules y tres amarillos –por su identidad con Boca–, mientras que el segundo come 14 sin sabores en particular.

Tal como lo vienen haciendo desde Qatar 2022 en la previa de cada partido, en el de esta tarde frente a Cabo Verde no lo podían dejar de hacer. Por otro lado, Lionel Scaloni decidió que De Paul sea de la partida inicial y que Paredes arranque en el banco de suplentes, con grandes chances de entrar en el complemento.

Roberto Ayala afirmó que el partido contra Cabo Verde se podría destrabar por la pelota parada

En la previa del cruce de Argentina contra Cabo Verde, Roberto “El Ratón” Ayala, uno de los asistentes de Lionel Scaloni, analizó al rival y explicó cuáles son las claves para destrabar el partido.

“Van a ser importantes los primeros minutos, de tomar el protagonismo del partido e ir a buscarlo”, afirmó el entrerriano. Sobre el conjunto caboverdiano agregó: “La idea es esa, seguir con nuestro juego, pero viendo que ellos son un equipo ordenado que buscan rápidamente la contra”.

Para Ayala, el partido también se puede destrabar como sucedió contra Jordania: de pelota parada. En aquel encuentro Argentina abrió el marcador con un gol de tiro libre de Giovani Lo Celso y más tarde Lautaro Martínez anotó un penal. “La idea es encontrar los huecos, estos jugadores tienen la capacidad de hacerlo. Puede pasar que la pelota parada también tenga su protagonismo, hemos trabajado en todo sentido”, concluyó el entrenador asistente.

¡Egipto ganó los penales frente a Australia!

Hossam Abdelmaguid hizo el penal definitivo.

¡Australia falló el cuarto penal ante Egipto!

Lucas Herrington lo erró. Match-point para Egipto.

¡Egipto se pone arriba 3 a 2 ante Australia en los penales!

Mohamed Salah lo hizo.

¡Australia empata 2 a 2 ante Egipto en los penales!

Awer Mabil lo hizo, mientras que los egipcios tienen un tiro menos.

¡Egipto se pone arriba 2 a 1 ante Australia en los penales!

Rami Rabia lo hizo

¡Australia empata 1 a 1 ante Egipto en los penales!

Jackson Irvine lo hizo

¡Egipto se pone arriba 1 a 0 ante Australia en los penales!

Mahmoud Saber lo hizo.

¡Australia falló el primer penal ante Egipto!

Harry Souttar lo erró.

¡Hay penales entre Australia y Egipto!

Luego del empate en los 120 minutos, habrá tanda de penales para definir que equipo pasará a los octavos de final del Mundial 2026

¡Cambio de arquero para los penales!

La Selección australiana decidió cambiar al arquero titular, Patrick Beach, para poner a Mathew Ryan, un experto en la instancia de los 12 pasos.

Comenzó el segundo tiempo de la prórroga entre Egipto y Australia

En caso de que persista el empate, irán a penales.

Finalizó el primer tiempo de la prórroga entre Egipto y Australia

El encuentro sigue 1 a 1

Mohamed Salah, la figura de Egipto vs Australia.

Mohamed Salah, la figura de Egipto vs Australia.

La FIFA analiza cambiar el horario de México vs Inglaterra en el Mundial 2026: los motivos y cuándo se jugaría

La FIFA evalúa cambiar el horario del partido de octavos de final del Mundial 2026 que enfrentará a México e Inglaterra el domingo 5 de julio. El inicio del encuentro está previsto para las 21hs, pero podría adelantarse al mediodía.

La modificación se realizaría debido a la alta probabilidad de tormentas eléctricas previstas para el horario estipulado, motivo que llevaría a la casa madre del fútbol a correr el inicio del encuentro para las 12hs, según informaron medios mexicanos.

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Comenzó el primer tiempo de la prórroga entre Egipto y Australia

Luego del empate 1 a 1 en los 90 minutos, se jugarán 30 más en busca del ganador y clasificado a octavos de final.

¡Hay Prórroga en Dallas!

Egipto y Australia empataron 1 a 1 en los 90 minutos y habrá tiempo extra para definir al ganador

¡Se jugarán 5 minutos más!

Tanto Australia como Egipto no quieren ir al tiempo suplementario y están buscando el gol en los últimos minutos, aunque Los Socceros son los que más están forzando que se termine en los 90´.

Australia intenta pasar al frente

Si bien el partido está algo monótono después de la pausa de hidratación, Australia es el que sigue buscando llevarse la victoria, mientras que Egipto no puede hacer pie en la mitad de la cancha para tener la pelota. El encuentro está 1 a 1 a los 78 minutos.

Pausa de hidratación. Egipto 1 - Australia 1

Los Socceros son más que los egipcios en los últimos minutos, lo aprovecharon y convirtieron el empate a los 55 de la segunda parte. Hossam Hassan ya hizo cambios para que su equipo cambie la cara.

El gol en contra de Mohamed Hany para darle el empate a Australia.

El gol en contra de Mohamed Hany para darle el empate a Australia.

¡Gol de Australia!

Luego de un gran centro desde un tiro libre, el defensor egipcio Mohamed Hany cabeceó sin querer la pelota dentro de su portería y marcó el empate para Australia a los 56 minutos

Comenzó el segundo tiempo entre Egipto y Australia

El conjunto africano está ganando 1 a 0 con gol de Emam Ashour a los 13 minutos.

Los argentinos calientan la previa frente a Cabo Verde en Miami

Miles de argentinos copan las calles de Miami a la espera del partido contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial. Al ritmo de las canciones de cancha, los hinchas se preparan para el duelo que comenzará esta tarde desde las 19hs en el Hard Rock Stadium.

Final del primer tiempo: Egipto le gana 1 a 0 a Australia

Egipto, mejor en el final del primer tiempo, mantiene la ventaja ante Australia

Australia va en busca del empate ante Egipto

El seleccionado australiano tomó la posición de la pelota sobre el final del primer tiempo y comenzó a inquietar a los egipcios con dos llegadas. Por ahora el partido sigue 1 a 0 en favor de los africanos.

¡Llegó Australia, pero tapó sin problemas Patrick Beach!

Aziz Behich recibió un pase atrás en el borde del área de parte de Nestory Irankunda y remató al arco, al ras del suelo a las manos de Patrick Beach, que la retuvo sin dar rebote.

Egipto mantiene la diferencia ante Australia, que no logra inquietar

¡Lo tuvo otra vez Egipto, pero el línea marcó offside!

Mostafá Zico recibió un pase largo, quedó frente al arquero y remató desviado. El delantero falló, pero lo salvó el línea, que marcó offside.

¡Gol de Egipto! Los Faraones se ponen en ventaja ante Australia

Emam Ashour, delantero de Egipto, convirtió el 1 a 0 frente a Australia.

Emam Ashour, delantero de Egipto, convirtió el 1 a 0 frente a Australia.

La Selección de Egipto le gana 1 a 0 a Australia por los 16avos de final del Mundial. El gol para los Faraones lo anotó Emam Ashour a los 13 minutos. El ganador jugará contra Argentina o Cabo Verde en octavos.

Egipto y Australia juegan el pase a octavos de final del Mundial

Dibu Martínez volvió a pintarse la bandera de Argentina en el pelo

Buena noticia para Brasil: Raphinha volvió a entrenarse con el equipo

La selección de Brasil sumó una señal positiva en la previa del duelo frente a Noruega por los octavos de final del Mundial 2026. Raphinha volvió a entrenarse junto al resto del plantel este viernes, luego de permanecer varias jornadas al margen por una lesión muscular.

Raphinha volvió a entrenarse en Brasil.

Raphinha volvió a entrenarse en Brasil.

El extremo del FC Barcelona no participaba de una práctica grupal desde que sufrió una molestia en el muslo derecho durante el encuentro frente a Haití, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos, disputado el 19 de junio en Filadelfia.

La reaparición del atacante se produjo en el complejo Columbia Park, ubicado en Morristown, Nueva Jersey, donde el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti realizó una nueva sesión de entrenamiento bajo temperaturas cercanas a los 36°C.

La polémica del Mundial 2026: el gol agónico que le anularon a Croacia por un roce imperceptible ante Portugal

El tanto agónico del defensor croata Josko Gvardiol fue invalidado por un roce de pelota imperceptible. El VAR falló a favor de Portugal, que logró la clasificación.

La gran polémica en lo que va del Mundial 2026 llegó en un duelo por los 16avos de final, en el que la selección de Portugal se impuso a Croacia por 2-1, aunque los croatas sufrieron un gol anulado que hubiera cambiado completamente el partido.

El tanto de la igualdad final fue convertido por el defensor Josko Gvardiol en el duodécimo minuto de descuento, aunque el mismo fue anulado por un fuera de juego cobrado por el VAR.

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El partido de Argentina podría demorarse por alertas de tormentas eléctricas

Luego de una larga espera para volver a ver a la Selección argentina en el Mundial 2026, surgió un imponderable que podría retrasar aún más el partido. Según el servicio meteorológico de Miami, hay alerta por tormentas eléctricas en la zona para el horario en que el seleccionado nacional enfrente a Cabo Verde.

Hay alertas de tormentas eléctricas en Miami.

Hay alertas de tormentas eléctricas en Miami.

Por este motivo, las autoridades de la Copa del Mundo están analizando la posibilidad de retrasar el encuentro de los 16avos de final y que el mismo comience más tarde de lo pacto inicialmente (19 horas argentinas).

La alerta no está vinculada a la lluvia en sí, sino a la presencia de descargas eléctricas cerca del campo de juego. Según el informe citado en la previa, Miami podría tener una tarde húmeda, con intervalos de sol, nubes y tormentas pasajeras. Ese escenario obliga a la organización a seguir minuto a minuto la evolución del tiempo.

Ancelotti habló sobre el rol de Neymar: admitió su malestar, pero destacó su actitud

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, reconoció que Neymar no está conforme con su condición de suplente en el Mundial 2026, aunque aseguró que el delantero afrontó la situación con profesionalismo y mantiene una excelente relación con el plantel.

Neymar está disconforme con su suplencia.

Neymar está disconforme con su suplencia.

El máximo goleador histórico de la Canarinha, con 79 tantos, todavía no integró el equipo titular en ninguno de los cuatro compromisos disputados en la Copa del Mundo y espera tener una oportunidad el domingo, cuando Brasil se mida con Noruega por los octavos de final.

"No está conforme, pero se está comportando muy bien. Está entrenando muy bien. Neymar es muy respetuoso, amable y querido por sus compañeros", dijo Ancelotti.

El entrenador también remarcó la influencia que mantiene el futbolista dentro del grupo, más allá de los minutos que tuvo hasta el momento. "Es una figura importante en el equipo porque tiene calidad y es una persona muy humilde. Estoy muy contento con él. Y, obviamente, quiere jugar, como siempre ha hecho", agregó.

La polémica del Mundial 2026: el gol agónico que le anularon a Croacia

La gran polémica en lo que va del Mundial 2026 llegó en un duelo por los 16avos de final, en el que la selección de Portugal se impuso a Croacia por 2-1, aunque los croatas sufrieron un gol anulado que hubiera cambiado completamente el partido.

El gol anulado a Croacia.

El gol anulado a Croacia.

El tanto de la igualdad final fue convertido por el defensor Josko Gvardiol en el duodécimo minuto de descuento, aunque el mismo fue anulado por un fuera de juego cobrado por el VAR.

Desde el video arbitraje se consideró en posición adelantada al mediocampista Mario Pašalic tras un cabezazo previo del delantero Igor Matanovic, aunque no hubo forma de probar que este haya impactado la pelota con la cabeza más allá de un gráfico mostrado para interpretar la información arrojada por el chip interno del balón.

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Cuánto cotiza el plantel de Cabo Verde y la enorme diferencia con Argentina

El plantel albiceleste está valuado en 807,5 millones de euros, contra los 54,5 millones del seleccionado africano, una brecha de 753 millones que convierte a este cruce en uno de los más desiguales del torneo desde el punto de vista económico.

El valor de Argentina es mucho mayor al de Cabo Verde.

El valor de Argentina es mucho mayor al de Cabo Verde.

La comparación surge de los valores de mercado publicados por Transfermarkt y refleja el peso de los futbolistas argentinos en las principales ligas europeas. En total, Argentina cotiza casi quince veces más que Cabo Verde, un dato que acompaña su condición de vigente campeona del mundo y una de las máximas favoritas al título.

El futbolista más caro de la Selección argentina es Julián Álvarez, tasado en 100 millones de euros. Por el delantero se pelean el Real Madrid, Barcelona y el Paris Saint Germain. Detrás aparecen Enzo Fernández, con 90 millones, cuyo nombre también suena como posible contratación de equipo de Madrid. Le siguen Lautaro Martínez, con 85 millones, Nicolás Paz, con 80 millones, y Alexis Mac Allister, con 70 millones.

En el caso de Cabo Verde, el plantel completo vale bastante menos que la cotización individual de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Nico Paz o Alexis Mac Allister, lo que demuestra la diferencia de jerarquía y cotización. El jugador más valioso del país africano es Logan Costa, quien juega de defensor en el Villarreal de España. El central está tasado en 15 millones de euros.

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La fiebre por Haaland disparó las ventas: escasean las camisetas de Noruega

La clasificación de Noruega a los octavos de final del Mundial 2026 provocó una verdadera revolución entre los hinchas. La alta demanda dejó sin stock a numerosas tiendas, mientras la Federación reconoció que la producción no alcanzó para cubrir el entusiasmo generado por el equipo de Erling Haaland.

Las camisetas de Noruega rompen récords de ventas.

Las camisetas de Noruega rompen récords de ventas.

Noruega enfrentará a Brasil el próximo domingo, mientras que tanto la camiseta roja como la blanca de la selección se convirtió en uno de los artículos más buscados del verano boreal y rápidamente desapareció de las tiendas debido a una demanda que superó todas las previsiones.

La propia presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, vistió la popular casaca debajo de su saco mientras seguía el encuentro desde la tribuna junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la victoria sobre Costa de Marfil, sellada con un gol agónico de Erling Haaland.

El sueño pendiente de Orlando Gill: vencer a Francia y recuperar la camiseta que sacrificó por su familia

El arquero de Paraguay afrontará los octavos de final del Mundial con el doble objetivo de conducir a su selección a los cuartos de final y volver a tener la camiseta de la Sub-20 que vendió años atrás para atravesar un difícil momento económico. La historia resurgió tras su actuación consagratoria frente a Alemania.

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Cuando Paraguay enfrente este domingo a Francia por los octavos de final del Mundial, Orlando Gill buscará mucho más que un triunfo histórico. Además de intentar llevar a la Albirroja a la siguiente instancia, el arquero de 26 años mantiene intacta la ilusión de recuperar una camiseta muy especial de su paso por la selección juvenil, una prenda que vendió para ayudar económicamente a su familia.

La historia tomó notoriedad luego de que Melissa Ávalos, pareja del guardameta, relatara el esfuerzo que realizaron durante los momentos más difíciles, tras el debut de Gill con la selección mayor en septiembre de 2025. "Nuestro hijo luchó por su vida, y su papá siempre estuvo a su lado", escribió Ávalos en Instagram después de que Gill debutara con la selección de Paraguay frente a Perú por las Eliminatorias mundialistas.

"Vendió todo: su camiseta de la selección sub-20, que ni siquiera pudo quedarse como recuerdo, así como su ropa y sus botas de fútbol. Literalmente, lo vendió todo", agregó.

Suiza fue efectiva, venció 2-0 a Argelia y avanzó a los octavos de final del Mundial

Suiza avanzó a octavos de final y espera por el ganador de Colombia - Ghana

Suiza avanzó a octavos de final y espera por el ganador de Colombia - Ghana

Sin desplegar un gran nivel futbolístico, pero con una efectividad casi perfecta en los momentos clave, Suiza derrotó 2-0 a Argelia y selló su clasificación a los octavos de final del Mundial. El seleccionado europeo golpeó en las pocas ocasiones que generó y luego administró la ventaja con autoridad para quedarse con el pase a la siguiente instancia.

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Portugal eliminó a Croacia

Cristiano Ronaldo convirtió su primer gol en instancia de eliminación directa de un Mundial.

Cristiano Ronaldo convirtió su primer gol en instancia de eliminación directa de un Mundial.

En un partido para el infarto, Portugal consiguió un triunfo agónico frente a Croacia y se metió en octavos de final del Mundial 2026.

A los 52’ Ivan Perisic puso en ventaja a Croacia, a los 67’ Cristiano Ronaldo empató de penal y a los 94’ Gonçalo Ramos marcó el 2-1 definitivo. En la última jugada, Croacia había empatado, pero el VAR anuló el gol por posición adelantada.

Ahora, los de Ronaldo enfrentarán a España.

¿El fin de una era? Cristiano Ronaldo dejaría la Selección de Portugal tras el Mundial 2026: "Es el último baile"

La continuidad de Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal quedó en el centro de la escena en la previa del cruce ante Croacia, por los 16avos de final del Mundial 2026. Su hermana, Kátia Aveiro, sorprendió y aseguró que el torneo podría marcar el final de la etapa del delantero con el equipo nacional.

“Según la información que tengo, puede decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente confiable, es el último baile, el Mundial”, afirmó Aveiro en diálogo con Sport TV antes del encuentro que Portugal jugará en Toronto.

De esta manera, la hermana del capitán portugués instaló la posibilidad de que Cristiano Ronaldo no dispute la Eurocopa 2028 y que el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá sea su última gran competencia con la camiseta de su país.

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Arde la tabla de goleadores del Mundial de 2026: quiénes son los máximos artilleros del torneo

La pelea por la Bota de Oro del Mundial 2026 empieza a tomar forma mientras avanza la fase de eliminación directa. Con los primeros cruces de 16avos ya disputados, Lionel Messi y Kylian Mbappé continúan en lo más alto de la tabla de goleadores con seis tantos cada uno.

A sus 39 años, el capitán de la Selección argentina continúa siendo una de las grandes figuras del torneo y buscará ampliar su cuenta cuando la Albiceleste enfrente a Cabo Verde por un lugar en los octavos de final. Del otro lado, Mbappé también sigue en carrera luego de que Francia goleara a Suecia y avanzara a la siguiente instancia, donde se medirá con Paraguay.

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