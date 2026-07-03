Argentina logró la clasificación a octavos ante Cabo Verde Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del viernes 3 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Argentina ganó un partido para el infarto ante Cabo Verde, sigue en carrera y se viene Egipto en octavos

Argentina sufrió por demás ante Cabo Verde, la revelación del Mundial 2026, pero logró su cometido: ganó 3 a 2 y pasó a octavos de final. Los de Lionel Scaloni estuvieron en ventaja en dos oportunidades, pero los africanos supieron jugar el encuentro ante la campeona del mundo y le presentaron dificultades que llevaron al encuentro a que se defina en el tiempo suplementario. Cristian Romero, que llegó con lo justo, anotó el de la victoria. Ahora, a pensar en Egipto.

El Hard Rock Stadium fue testigo esta noche de uno de los mejores partidos de la actual Copa del Mundo. Los Tiburones Azules complicaron las cosas para la Albiceleste, que debió trabajar para conseguir el ansiado triunfo. Con goles de Lionel Messi, en el primer tiempo, y de Lisandro Martínez y Romero en el alargue, se impusieron a los caboverdianos, que pese a la derrota se van de la cita habiendo hecho historia por el buen desempeño en los cuatro partidos que disputaron.

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