Argentina no está en la lista: cuáles son las 3 selecciones con más chances de ganar el Mundial 2026

El actual campeón no es considerado como uno de los favoritos a quedarse con el trofeo.

El equipo capiteaneado por Messi no es de los grandes favoritos para ganar el Mundial 2026. Getty

En la antesala del Mundial 2026, muchos fanáticos del fútbol empiezan a poner entre sus candidatos a las selecciones más fuertes que disputarán el torneo. Solo una se podrá quedar con el trofeo y con los mejores jugadores presentes; hay varios que cuentan con chances.

Pero para los expertos, Argentina no es uno de los países con más probabilidades tiene de levantar la Copa pese a ser el campeón defensor. Antes que los dirigidos por Lionel Scaloni, aparecen otros equipos que, para estas personas, tienen algo más que los actuales ganadores.

Lamine Yamal Jean Catuffe - GettyImages La España de Lamine Yamal es la favorita para esta empresa dedicada a las estadísticas. Jean Catuffe - GettyImages Los países con más posibilidades de festejar en el Mundial 2026 El estudio realizado por DataFactory, empresa especializada en estadísticas deportivas, afirma que hay tres equipos con más chances que la Albiceleste de quedarse con la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, cuya final se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Esta compañía sostiene que el nuevo rey del fútbol será España, con un 14% de posibilidades. Esto se debe a su reciente actuación en la Eurocopa y la aparición de una figura estelar como Lamine Yamal. Además, previo al inicio del Mundial, la Furia Roja se medirá ante Argentina por la Finalissima.

Debajo de los españoles está Francia, el último subcampeón del mundo, con 11% de chances, y los grandes ganadores de Qatar 2022 no son el tercer candidato según DataFactory. Inglaterra, de la mano de Thomas Tuchel, ocupa ese lugar con 10,2%. Los de Scaloni recién figuran cuartos, con 9,8% de probabilidades.