Argentina - Primera Nacional: Chaco For Ever vs Mitre (SE) Zona B - Fecha 21

Chaco For Ever recibirá a Mitre (SE), en el marco de la fecha 21 de la zona B del torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2023, el próximo sábado 8 de julio, en el estadio Juan Alberto García.

Chaco For Ever viene de vencer a Aldosivi con un marcador de 3-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 derrotas), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 3 goles en contra y pudo convertir 5.