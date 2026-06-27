Argentina vs Jordania, en datos: de la democracia a la monarquía y de la seguridad al desarrollo humano

La selección de Lionel Messi enfrentará los asiáticos para cerrar la fase de grupos del Mundial con el primer puesto asegurado. Más allá de la diferencia futbolística, el cruce pone frente a frente a dos países con marcados contrastes en economía, política, seguridad, desarrollo humano y calidad de vida.

Argentina cerrará este sábado el grupo J frente a Jordania . Con la clasificación y el primer lugar asegurado luego de las victorias ante Argelia y Austria, los campeones del mundo tendrán enfrente al rival más débil hasta ahora. Pero el encuentro también pondrá cara a cara a dos países con realidades muy diferentes: desde el sistema político y el tamaño de sus economías hasta los niveles de pobreza, seguridad, desarrollo humano e igualdad de género, una comparación que va mucho más allá del fútbol.

El encuentro comenzará a las 23hs en el Dallas Stadium de la ciudad de Arlington, EEUU, mismo recinto en el que la Albiceleste selló el pase a dieciseisavos el lunes pasado tras ganarle por 2 a 0 a los austríacos con dos goles de Lionel Messi, en la tarde en que el capitán superó a Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales con 18 tantos.

Para enfrentar a los jordanos, Lionel Scaloni prepara una rotación en el equipo para darle descanso a los titulares de cara al choque de la siguiente fase, que tendrá lugar el próximo viernes 3 de julio desde las 19hs en el Miami Stadium . Messi comenzará el partido desde el banco, según confirmó el técnico en la conferencia de prensa previa, aunque el rosarino tendrá minutos.

Para Jordania es su primera participación en un Mundial. Llegó a la cita gracias al segundo puesto logrado en el Grupo B de las Eliminatorias de Asia , zona en la que se impuso Corea del Sur . Pero su debut no fue el mejor: en la primera fecha cayó 3 a 1 ante Austria y en la segunda perdió 2 a 1 con Argelia.

Así las cosas, los asiáticos llegan al tercer partido sin chances. Con cero puntos, una victoria ante Argentina tampoco les permitiría escalar al tercer puesto que ocupa Argelia dado que rige el criterio de desempate olímpico, favorable para los africanos. De todas maneras, intentarán llevarse un primer triunfo en su debut mundialista.

Argentina, número uno en el ranking FIFA y campeona defensora del título obtenido en Qatar 2022, es clara favorita. Los jordanos se ubican en el escalón 72, una distancia que, con matices, también se expresa en otros planos que exceden al futbolístico y que abarcan desde el tipo de gobierno hasta el tamaño de la economía.

Democracia vs monarquía constitucional

A diferencia del sistema republicano y presidencialista argentino, el Reino Hachemita de Jordania es una monarquía constitucional y parlamentaria en la que el poder recae sobre la figura del rey Abdalá II y su gabinete, encabezado actualmente por el primer ministro Jafar Hassan, quien es directamente designado por el jerarca.

En el plano legislativo, los 69 miembros del Senado también son nombrados por el Rey. La sociedad, en cambio, tiene una participación limitada en la vida política jordana: solo elige a los 138 integrantes de la Cámara de Representantes.

A nivel territorial, Argentina es 31 veces más grande que Jordania: 2.780.400 km de superficie frente a 89.342 km, un tamaño comparable a las provincias de Tucumán y Jujuy, juntas. Sin embargo, al contar con 12,5 millones de habitantes, su densidad poblacional es seis veces superior a la argentina: 139 personas por km cuadrado frente a 16,8.

Ambas comparten una distribución poblacional geográficamente concentrada. Jordania reúne al 80% de la población en torno al corredor fértil que une la capital Amán con Irbid y Zarqa y que representa al 25% del territorio, siendo el resto desierto. Allí la densidad puede alcanzar hasta los 1.660 habitantes por km cuadrado.

Argentina, a otra escala, agrupa a un tercio de sus ciudadanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la densidad también es más elevada, con más de mil personas por km cuadrado. En CABA, el número asciende a 15.150 habitantes por kilómetro cuadrado.

Si de geografía hablamos, corresponde resaltar que Jordania, una nación de mayoría musulmana, está ubicada en una de las zonas más beligerantes de la tierra: su frontera limita con Israel, Cisjordania (Palestina), Siria, Irak y Arabia Saudita. Riad es uno de los sostenes de la economía jordana al ser el segundo destino de las exportaciones, por detrás de EEUU.

La diferencia geográfica y poblacional se traslada también al plano económico. El Producto Bruto Interno (PBI) argentino es diez veces superior al de la nación asiática: u$s688.000 millones versus u$s64.800 millones según estimaciones del Fondo Monetario Internacional para el cierre del 2026. A nivel per cápita esa brecha se acorta de diez a tres veces: u$s14.707 vs u$s5.601.

Argentina basa su actividad económica en la pampa húmeda y el agro, el petróleo y el gas de Vaca Muerta, la industria –golpeada por la contracción– y los servicios. Jordania, en cambio, en minerales, la joyería, los fertilizantes y la fabricación de productos textiles y tejidos, a una escala limitada por la extensión geográfica.

amman jordania Amán, la capital de Jordania.

Inflación, pobreza y desempleo

Pese a la amplitud de recursos, Argentina cuenta con peores registros en términos de inflación y de pobreza e indigencia. La inestabilidad económica se tradujo en una evolución creciente de los precios durante la última década. El plan de ajuste implementado por Javier Milei en diciembre del 2023, que provocó un deterioro en las jubilaciones, pérdida de empleos y caída del salario real, contuvo la suba y abrió el camino al descenso desde el 211% en 2023 -tras la devaluación libertaria- hasta el 33,2% en mayo.

Jordania registró el pico máximo de inflación en 1989 cuando rozó el 37%. Recientemente, el Departamento de Estadística del Reino Hachemita informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual de mayo fue de 2,83%, un nivel considerablemente más bajo que el argentino.

De todas maneras, la pobreza continúa siendo un problema para el gobierno jordano. Durante la crisis de deuda que afectó al país en de la década de 1980, las cifras rondaban el 40%. Desde entonces, comenzó un período de descenso gradual impulsado por un cambio de políticas públicas –subsidios directos a ciudadanos de bajos ingresos- que tuvo su piso en el 20,5% de 2013.

A partir de aquel momento, comenzó a subir gradualmente hasta el 26,5% en 2022, según datos de la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de la ONU ante la ausencia de cifras oficiales. Uno de los factores que explican el crecimiento es la crisis de refugiados generada por las guerras regionales.

En Argentina la pobreza e indigencia medidas en base a la Canasta Básica Total y la Canasta Básica Alimentaria se ubican en el 34,5%. Más de un tercio de la población no cuenta con los ingresos necesarios para acceder a los bienes y servicios esenciales para garantizar su subsistencia. El principal motivo: las reiteradas devaluaciones y la inestabilidad fiscal.

Así y todo, los argentinos tienen mayor probabilidad de acceder al mercado laboral que los jordanos. La desocupación en la nación sudamericana está 50% por debajo de la del país asiático: 7,9% vs 16,1%.

Tasas de Homicidios y pena de muerte

En el plano de la seguridad, Jordania puede hacer gala de números más sólidos, con una menor tasa de homicidios que la de Argentina. Con apenas un muerto por cada 100.000 habitantes, es uno de los más seguros de Medio Oriente. El último dato oficial del 2023 arrojó 113 asesinatos.

En Jordania rige la pena de muerte para asesinatos premeditados o actos de terrorismo, al igual que ocurre en otros países de la región como Arabia Saudita, Irak, Yemen, Egipto, Siria, Kuwait, Bahréin, Omán, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Somalia, Mauritania, Líbano, Argelia, Libia, Comoras, Yibuti, Marruecos y Túnez, según Amnistía Internacional.

Días atrás, las autoridades sentenciaron a la ahorca a 6 personas por cargos de terrorismo a raíz de un atentado en 2018 que le costó la vida a 10 policías. Las víctimas habían pertenecido a la Célula de Salt, una organización vinculada al Estado Islámico.

En Argentina, al igual que en la región latinoamericana, no rige la pena de muerte. En tanto que a nivel de homicidios registró en 2025 la menor tasa de su historia, con 3,6 por cada 100.000 habitantes, tras caer en un solo año desde el 7,3% a nivel nacional. Sin embargo, aún se ubica lejos del nivel jordano.

En materia de seguridad, ambos países ocupan un escalón similar en el Índice Global de Paz, un relevamiento elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz que abarca 163 países, que representan el 99,7 % de la población mundial. Se basa en 23 indicadores de organismos oficiales para medir el estado de paz en tres ámbitos: el nivel de seguridad social, la magnitud de los conflictos internos e internacionales en curso y el grado de militarización.

Pese a estar ubicado en una zona de guerra, Jordania se posiciona en el puesto 68, por debajo de Omán (60), pero arriba de los Emiratos Árabes Unidos (73). En tanto que Argentina, un país históricamente no beligerante, se encuentra en el puesto 72, por encima de EEUU. Uruguay (43), Chile (52) y Paraguay (64) son los países de la región que aparecen por encima.

Índice de Desarrollo Humano

Pese a registrar mayor estabilidad económica y a tener un menor índice de homicidios, Jordania está por debajo de Argentina en cuanto a las garantías de alfabetización de la población, el acceso a la salud y en términos de ingresos de sus habitantes. Por ese motivo, ocupa el puesto 100 del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con un indicador de 0,75.

La expectativa de vida en Jordania, uno de los factores que evalúan en el estudio, es de 77,8 años, de las más altas de la región, por encima de países como Yemen, Egipto e Irak. En cuanto a la escolarización de la población, mantiene niveles altos de alfabetización según indicadores del Banco Mundial de 2023: la tasa general fue del 95,0% y el nivel de escolaridad muestra 10,2 años de 13,1 previstos.

Argentina se posiciona en el escalafón 47 (0,86) en Desarrollo Humano con una expectativa de vida superior a la jordana (77,4 años) y de la media regional (75,6). Además, supera a la nación asiática en escolarización: es el país mejor rankeado del mundo en términos de alfabetismo e igualdad de acceso a la educación para hombres y mujeres según PNUD y cuenta con un promedio de 11,2 años de 18,8 años previstos.

En lo que respecta a la mortalidad infantil, el Reino Hachemita mostró una notable disminución entre los menores de 5 años desde los 361,9 fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos que registraba en 1945 a los 13,2 de 2023. Es un progreso significativo basado en un mejoras constantes en salud pública, nutrición y acceso a agua potable. Sin embargo, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de la ONU (UNESCWA por sus siglas en inglés) advierte que el cambio climático y los riesgos ambientales podrían afectar la salud infantil y piden al país que mejore las políticas públicas de salud, medio ambiente y protección social.

Argentina mantiene una tasa de mortalidad infantil que se ubica por debajo del promedio mundial de 28 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Cifras recientes ubican el guarismo en 8,5. En Latinoamérica, la tasa ronda los 13 fallecidos por cada mil nacimientos.

WhatsApp Image 2026-06-25 at 11.14.24 La brecha de género expresada en el mercado laboral. Departamento de Estadística de Jordania

Jordania, lejos de la igualdad de género

En cuanto a igualdad de género, el país sudamericano se destaca por sobre Jordania. El Indicador de Brecha de Género del Global Gender Gap Report 2025 elaborado por el Foro Económico Mundial la ubica en el puesto 37 sobre 148 países gracias a un puntaje general de 0,762 (1 representa la paridad total). Los asiáticos están en el escalón 122 con un índice de 0,655.

La brecha de género en el mundo laboral es menor en Argentina que en Jordania. En el primer caso, el desempleo asciende a 7,1% en el caso de los hombres y a 8,7% en las mujeres, mientras que en los segundos la diferencia es de 14,6% y 21,3% respectivamente.

Para reducir la desigualdad, el gobierno aumentó la licencia de maternidad de 70 a 90 días con el objetivo de apoyar a las nuevas madres y favorecer su reincorporación al mercado laboral. "Sin embargo, las tasas de participación laboral femenina han demostrado ser inelásticas ante perturbaciones externas en la economía nacional, lo que sugiere que factores estructurales son en gran medida los responsables", señalan desde UNESCWA.

A nivel parlamentario, las dificultades de las mujeres jordanas para acceder a cargos representativos son mayores que la de las argentinas. Majlis Al-Umma, la Asamblea Nacional de Jordania, cuenta con 138 escaños en la Cámara de Representantes y 69 en el Senado, de los cuales apenas el 20,7% son mujeres. En Argentina, la cifra se eleva al 40,1%, aunque aún está por debajo de la paridad.