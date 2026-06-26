La nueva marca que rompió el Mundial 2026: 177 goles anotados en una sola edición

Superó los 172 de Qatar en la victoria por 4-2 de Turquía ante Estados Unidos y la Selección argentina sigue sin haber recibido ninguno.

En el partido entre Turquía y Estados Unidos por la tercera fecha de fase de grupos se marcó el gol número 173 del Mundial 2026.

La edición 2026 del Mundial ya podría estar catalogada como la Copa del Mundo de los récords: 48 selecciones, 104 partidos, dieciseisavos de final, Lionel Messi superó a Miroslav Klose como el máximo goleador de mundiales y récord de asistencia global, entre otros.

En el partido de la madrugada del viernes en la victoria de Turquía por 3-2 ante Estados Unidos, Auston Trusty abrió el marcador y marcó el gol número 173 del torneo . Con esta cifra el certamen de Estados Unidos, México y Canadá superó a Qatar, donde el récord había sido de 172 tantos.

En esta edición hay 40 partidos más, pero la marca se rompió al haberse jugado tan solo 60 encuentros . El Mundial 2026 necesitó cuatro cruces menos para batir el récord y elevar la vara goleadora. Este viernes la cifra ya ascendió a 177 tantos a falta de 44 partidos hasta la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

"173 goles y contando. Superar el anterior registro de Qatar pone de relieve la emoción y la capacidad ofensiva que ya hicieron de este Mundial una competición inolvidable ", compartió Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en sus redes sociales.

El festejo del presidente de la FIFA por el récord de más goles anotados en una sola Copa del Mundo.

El fenómeno se puede explicar también por la expansión de selecciones participantes. El número ascendió de 32 a 48 países, lo que puede acrecentar las diferencias de nivel entre los seleccionados. Alemania goleó 7-1 a Curazao, debutante en mundiales, España le ganó 4-0 a Arabia Saudita y Países Bajos superó por 5-1 a Suecia.

La estadística positiva que deberá mantener la Selección Argentina

A pesar de ser el Mundial con más goles de la historia, la Selección argentina se encuentra en un pequeño grupo de equipos que aún no recibieron goles en este torneo: España, México, Ghana y los dirigidos por Lionel Scaloni.

Alemania y Países Bajos son los conjuntos más goleadores con diez tantos cada uno. Los sigue Noruega con ocho, de los cuales cuatro los anotó Erling Haaland, y completan el podio Brasil, Japón y Suecia empatados con siete goles.