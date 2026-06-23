La Selección argentina cierra la fase de grupos ante Jordania: fecha, hora, formaciones y TV + Agregar ámbito en









Conocé todos los detalles del próximo partido de la Selección Argentina, que será por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El rival será Jordania, un debutante en Copas del Mundo.

Argentina se clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 una fecha antes de que finalice la fase de grupos. @afaseleccion

Argentina y Jordania se enfrentarán el sábado 27 de junio a las 23:00 (hora Argentina) por la tercera fecha del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium (Dallas Stadium) en Arlington, Texas, con capacidad para 70.649 personas.

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La Selección Argentina llega con puntaje ideal tras las dos primeras fechas y se aseguró matemáticamente el primer lugar del Grupo J. Esto ocurrió luego de que Jordania cayera 2 a 1 frente a Argelia, garantizando a la "Albiceleste" el liderato absoluto de la zona independientemente del resultado frente a los jordanos.

En tanto, el combinado asiático dirigido por el marroquí Jamal Sellami se encuentra matemáticamente eliminado tras sumar derrotas consecutivas. Sin embargo, buscarán cerrar su participación mundialista intentando sumar su primer punto en el torneo nada menos que ante el último campeón.

Argentina llega al Mundial 2026 después de conquistar Qatar 2022 y de encadenar títulos también en la Copa América, con un grupo que ya sabe ganar finales. Lionel Messi sigue marcando diferencias, arropado por un bloque que compite cada fin de semana al máximo nivel europeo.

Jordania, que viene de firmar su mejor actuación histórica en la Copa Asia al alcanzar la final, ya no se ve solo como invitada: compite, remonta y aprieta hasta el minuto 90. Futbolistas como Mousa Al-Tamari aportan desborde y gol desde Europa, respaldados por un equipo que se siente cómodo defendiendo bajo y saliendo rápido.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026 Fecha: sábado 23 de junio.

Horario: 23.00 (hora de Argentina).

Estadio: Dallas Stadium.

Árbitro: a confirmar. ¿Cuál es el historial de resultados entre Argentina y Jordania? La selección argentina nunca ha enfrentado a Jordania en competencias oficiales o partidos amistosos. Será otro de los duelos inéditos que ha dejado la Copa Mundial. ¿Dónde ver los partidos de Argentina en el Mundial de fútbol 2026? TV y streaming De acuerdo con información de la FIFA, en Argentina los poseedores de los derechos de transmisión son: TyC

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