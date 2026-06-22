Quiénes son los posibles rivales de Argentina en 16avos del Mundial 2026

Luego de la victoria por 2-0 ante Austria, se confirmó la clasificación a la próxima ronda. El rival saldrá del Grupo H entre España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.

Argentina se clasificó a dieciseisavos de final del Mundial 2026 una fecha antes de que finalice la fase de grupos.

La Selección Argentina luego de ganarle a Austria por 2-0 , selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Todavía no tiene asegurado el primer lugar del Grupo J, deberá esperar el cruce entre Argelia y Jordania de esta noche. Ahora el foco está en ¿quién será el posible rival de la Scaloneta en los playoffs?

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La Albiceleste ya tiene asegurado el primer o segundo puesto de la zona , no tiene posibilidades de quedar tercera. Su rival saldrá del Grupo H : España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita, aunque esta última corre con menos chances. En caso de salir en primer lugar, Argentina enfrentará al segundo de la otra zona, de no ser así se cruzará con el primero.

Si Uruguay gana y Cabo Verde empata o pierde, el rival es España . También lo será si los africanos ganan por 4 o más goles y Uruguay empata.

En caso de que Cabo Verde gane y Uruguay empate o pierda, los isleños serán los rivales de Argentina . Para volver a cruzarse en una Copa del Mundo con Arabia Saudita, los árabes deben ganar y que Uruguay no lo haga.

La definición se complica y hay que sacar la calculadora si Uruguay y Cabo Verde ganan. De ser así, jugará contra la Albiceleste el que peor diferencia de gol tenga de ambos , hoy ambos están en cero. Si el empate persiste, será el que menos goles a favor tenga, y finalmente el que peor resultado tenga en la tabla de Fair Play (hoy Uruguay estaría primero por una tarjeta amarilla menos)

Si en la última fecha del Grupo H, los dos partidos terminan en empate, se utiliza el mismo criterio mencionado anteriormente, solo que La Celeste y los africanos pelearían por el segundo puesto.

messi austria 3 @seleccionargentina Argentina, de la mano de Lionel Messi, se impuso 2 a 0 ante Austria. @seleccionargentina

Cómo se aseguraría Argentina el primer puesto del Grupo J

Si esta medianoche del lunes Argelia y Jordania empatan, los dirigidos por Lionel Scaloni confirmarían el primer puesto de su zona una fecha antes de que termine la fase de grupos. De no ser así, el sábado contra Jordania, Argentina debe ganar o empatar para clasificar en lo más alto del grupo.

Cómo sería el posible camino de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026

De confirmarse el liderazgo argentino en su grupo, la Albiceleste tiene definido el fixture de partidos de acá a una posible final el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Dieciseisavos de final: Viernes 3 de julio, a las 19

Viernes 3 de julio, a las 19 Octavos de final: Martes 7 de julio, a las 13

Martes 7 de julio, a las 13 Cuartos de final: Sábado 11 de julio, a las 22

Sábado 11 de julio, a las 22 Semifinal: Miércoles 15 de julio, a las 16

Miércoles 15 de julio, a las 16 Final: Domingo 19 de julio, a las 16

Los posibles rivales de Argentina en octavos, cuartos, semis y final

De llegar a octavos de final, Argentina enfrentaría al ganador del cruce entre los segundos del Grupo D y G, hoy sería Australia o Bélgica. En cuartos, Portugal se asoma como el seleccionado más fuerte contra el que podría jugar, aunque también podría ser Suiza o Canadá.

En la semifinales, los dirigidos por Lionel Scaloni podrían cruzarse con Brasil o Inglaterra, si es que terminan como líderes en la fase de grupos.

De mantenerse los puestos como este lunes, el seleccionado nacional solo podría verse las caras con Alemania, Francia, Países Bajos y España en la final.