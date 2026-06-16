Argentina y Argelia, el partido de los datos: de la pobreza y la inflación a la salud y la brecha de género

La selección campeona del mundo debutará este martes ante los africanos en el Mundial 2026. Pese al favoritismo en el plano deportivo, las estadísticas socioeconómicas no arrojan un claro vencedor. Qué dicen los datos.

Argentina abrirá este martes su participación en el Mundial 2026 frente a Argelia. En los papeles, la Albiceleste llega como la vigente campeona, candidata al título y, por tanto, favorita ante los africanos. Pero en el terreno de las estadísticas socioeconómicas, el escenario es más parejo, con mejores datos de pobreza e inflación para los africanos y números positivos para los sudamericanos en cuanto a PBI per cápita e indicadores de desarrollo humano.

Argentinos y argelinos iniciarán su camino en la Copa del Mundo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá . El encuentro marcará el pulso del Grupo J , que comparten junto a Austria y Jordania.

Será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten de manera oficial, tras el amistoso en 2007 que se llevó a cabo en el Camp Nou, Barcelona, en el cual se impuso por 4 a 3 el equipo dirigido por Alfio Basile. En aquella oportunidad se destacó un viejo conocido que saldrá a la cancha este martes: Lionel Messi.

El debut de Argentina tendrá lugar desde las 22hs en el Arrowhead Stadium d e Kansas, EEUU, donde los dirigidos por Lionel Scaloni, ubicados en el primer puesto del Ranking FIFA, saldrán a defender el título conquistado en Qatar 2022. Argelia, en el puesto 27, intentarán hacerle frente e iniciar con el pie derecho.

Más allá del favoritismo por los sudamericanos en el plano deportivo, cuando la discusión se traslada al escenario de las estadísticas socio-económico la cancha se empareja e incluso se inclina en favor de los argelinos en indicadores que reflejan un mayor grado de estabilidad económica. Aunque argentina destacan en índices de desarrollo humano, igualdad de género y en productividad.

argel Argel, capital de Argelia, una de las perlas del Mediterráneo y principal puerto del noroeste del Magreb.

Población y PBI per cápita

Ambos países comparten cifras similares en cuanto a superficie. Argentina ocupa el puesto 8 a nivel global en expansión geográfica con 2.780.400 de kilómetros, por debajo de India (3.287.263 km). Es el segundo país más grande de América del Sur. Argelia, en cambio, se ubica en el puesto 10 con 2.381.741 de kilómetros, siendo el más grande de África.

También se encuentran virtualmente igualados en el plano demográfico. En territorio argentino habitan 46,8 millones de personas según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mientras que en Argelia viven unos 47,4 millones de habitantes.

Pese a la paridad en ambos aspectos, Argentina supera con holgura a los argelinos en términos de recursos: el Producto Bruto Interno (PBI) estimado por el Fondo Monetario Internacional para el 2026 se ubica en u$s688.000 millones, mientras que el de los africanos alcanza los u$s317.000 millones.

Ocurre que la economía argelina depende casi en exclusividad de la explotación de recursos hidrocarburíferos, especialmente petróleo y gas. En cambio Argentina, además de Vaca Muerta, también es fuerte en la agroindustria, en la extracción minera y en la producción de servicios.

Al compartir números poblacionales, la cancha también se inclina en favor de los argentinos en el cálculo del PBI per cápita. En el primer caso registra u$s14.707, mientras que en los segundos se ubica en u$s6.630, según estadísticas del FMI.

pobreza indigencia La pobreza afecta al 28,2% de los argentinos. Mariano Fuchila

Inflación, desempleo y pobreza

A pesar de contar con una economía más chica que la argentina, los argelinos sacan ventaja en el plano de la estabilidad económica con una inflación interanual de apenas 2,86% según el último guarismo de abril de la Oficina de Estadísticas Nacionales de Argelia. Argentina arrastra dificultades desde hace décadas y las recetas aplicadas por el gobierno actual aún no logran controlar los precios: en mayo registró una evolución del 33,2% interanual según INDEC.

Aunque más inestable y con mayor inflación, la economía argentina logra absorber más cantidad de empleo que la argelina debido a su estructura productiva diversificada. La desocupación en el país se ubica en 7,9% pese a las pérdidas de empleo reportadas en los últimos dos años y medios. En Argelia, en cambio, ronda el 11%.

Las cifras económicas reflejan también que la pobreza en Argentina es superior a la de Argelia. Aunque los últimos datos oficiales del país africano se remontan a 2011, informes de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para el Asia Occidental (UNESCWA) de 2024 la ubican en 5,5%. En tierra rioplatense, el guarismo refleja un 28,2%.

escuela 1 Argentina aventaja a Argelia en el nivel de escolarización.

Índice de Desarrollo Humano

En contrapartida, Argentina supera a Argelia en uno de los indicadores clave para evaluar la calidad de vida de la población. Se trata del Índice de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que mide tres dimensiones: esperanza de vida, nivel de escolaridad e ingreso por habitante.

En 2023, último dato disponible a la fecha, PNDU calculó el IDH de Argentina en 0,86 y la ubicó en el puesto 47 a nivel global. El indicador de Argelia se estimó en 0,76, colocándola en la posición 96. El primer puesto lo ocupa Suiza.

La dimensión sanitaria, que refleja la esperanza de vida al nacer, arroja 77,4 años para los argentinos y 76,3 años para los argelinos. En ambos casos, por encima de la media mundial y del promedio de sus regiones, aunque en el caso de Argelia queda empañada por otro dato: la mortalidad infantil es ampliamente superior: 20 bebes mueren por cada 100 mil habitantes, cifra que cae a 8,5 en el caso argentino.

En términos de educación, Argentina ostenta un promedio de 11,2 años de escolaridad de 18,8 años previstos, mientras que Argelia registra un indicador de 7,4 años de 15,5 previstos.

desigualdad de género

Homicidios y brecha de género

Otro aspecto que reviste importancia a la hora de analizar la calidad de vida de la población tiene que ver con la inseguridad y el grado de violencia de una sociedad. Argelia se destaca por sobre Argentina al contar con tasas de homicidios más bajas. Los africanos registran 1,8 asesinatos cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel local se ubica en 3,6.

En ambos casos son guarismos positivos en comparación con tasas globales. Un promedio realizado por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Banco Mundial ubica el indicador entre 5 y 6,5 asesinatos cada 100 mil habitantes.

Por último, Argentina, que se destaca en salud, educación e ingresos, también sobresale en materia de igualdad de género. Cuenta actualmente con mayores niveles de participación femenina en la política, acceso a educación superior y derechos reproductivos. Según el Global Gender Gap Report 2025 del Foro Económico Mundial, el Indicador de Brecha de Género alcanza el 0,762, lo que la ubica en el puesto 37.

Argelia ha mejorado en indicadores educativos y sanitarios, pero la participación de las mujeres en el mercado laboral y en espacios parlamentarios sigue siendo una de las más bajas del norte de África. En la Asamblea Nacional apenas el 7,8% son parlamentarias, cuando en 2011 el porcentaje se ubicaba en el 30%. Por este motivo, el informe ubica al país del Magreb en el puesto 141 de 148, muy por debajo de la Argentina.