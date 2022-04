A Argentinos casi se le escapa, pero lo ganó en el final y se mete en la pelea

El "Bicho" se puso al frente, pese a que el "Decano" comenzó mejor, con un gol del delantero Gabriel Ávalos a los 4 minutos, mientras que Kevin MacAllister estiró la diferencia a los 25.

No obstante, el equipo de Lucas Pusineri no se rindió pese a que la fortuna no estaba de su lado y llegó al descuento con un cabezazo de Bruno Bianchi a los 36 minutos para ponerle suspenso al juego antes del descanso.

#CopaBinance | Fecha 11 | resumen de Atlético Tucumán - Argentinos

Ya en el complemento, a los 33 minutos, Renzo Tesuri le dio la igualdad transitoria al anfitrión, pero el duelo se le volvió a escapar a Atlético a partir de un gol de Gastón Verón a los 41 y otro de Fausto Vera a los 47 para darle tres puntos claves a los dirigidos por Gabriel Milito.

Es que, con el triunfo, Argentinos llegó a los 20 unidades y se metió en la cuarta posición -Sarmiento de Junín tiene la misma cantidad pero menor diferencia de goles-, al tiempo que el conjunto tucumano sigue en el fondo de la tabla con cinco.

.

Copa de la Liga Profesional.

Fecha 11-Zona A.

Atlético Tucumán-Argentinos Juniors.

Estadio: Monumental José Fierro.

Árbitro: Néstor Pitana.

VAR: .

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Gastón Gil Romero, Guillermo Acosta, Ramiro Ruiz Rodríguez; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin MacAllister, Migue Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Gabriel Florentín, Fausto Vera, Gabriel Carabajal, Mariano Bittolo; Gabriel Ávalos y Nicolás Reniero. DT: Gabriel Milito.