El cartel que apareció en la casa de Scaloni en Pujato para todos los hinchas y su mensaje en redes

El entrenador disfrutará de unas semanas de descanso antes de reencontrarse con la Albiceleste para los amistosos de septiembre y definir los próximos pasos.

Scaloni recibió durante varios días a cientos de personas que se acercaron para agradecerle y llevarle regalos.

Lionel Scaloni pasó unos días en Pujato después del regreso de la Selección argentina tras el Mundial 2026. Durante su estadía, cientos de hinchas se acercaron todos los días hasta la puerta de su casa para saludarlo, agradecerle por su trabajo al frente de la Albiceleste, pedirle fotos, autógrafos y entregarle regalos .

Una vez que el entrenador dejó la localidad para viajar a España, su familia decidió pegar un cartel en la puerta de la vivienda para avisarles a quienes seguían llegando que ya no se encontraba allí. Horas después, el mensaje fue acompañado por un emotivo posteo del DT en sus redes sociales.

Desde que Lionel Scaloni llegó a Pujato , la puerta de su casa se convirtió en un punto de encuentro para los hinchas.

Todos los días se formaban largas filas de personas que viajaban desde distintos puntos de Santa Fe y otras provincias para verlo. Algunos esperaban durante horas con camisetas, pelotas, banderas y otros recuerdos para que se los firmara.

Además, el entrenador recibió una gran cantidad de regalos . Los fanáticos le llevaron artesanías , cuadros, dibujos realizados por chicos, comidas caseras y distintos obsequios personalizados. Incluso un niño le entregó un contrato simbólico para que continuara como DT hasta el Mundial 2030, que Scaloni firmó entre risas.

La Policía montó un operativo con vallas para ordenar la zona.

Cuando dejó su ciudad para regresar a España, hinchas continuaron acercándose a su casa sin saber que ya había partido. Para evitar que siguieran esperándolo, su familia colocó un cartel de color naranja en la puerta con un mensaje claro: "Leo ya se fue anoche. Gracias por tanto cariño".

Cuando Scaloni dejó Pujato para regresar a España, muchos continuaban acercándose a su domicilio sin saber que ya había partido. Por ese motivo, su familia decidió colocar una cartulina naranja en la puerta de la vivienda con un mensaje: "Leo ya se fue anoche. Gracias por tanto cariño".

El sentido posteo de Scaloni en redes

Poco después de abandonar Pujato y ya instalado en Mallorca para disfrutar de unos días de descanso con su familia, Lionel Scaloni eligió expresarse a través de Instagram.

El entrenador reconoció que había atravesado unos días muy movidos desde la final perdida frente a España y describió un fuerte contraste de emociones: "Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar".

"Solo me sale decirles 'lo siento' por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida", expresó.

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Sin embargo, dejó en claro que el verdadero legado del equipo no pasa únicamente por los títulos obtenidos: "Quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa".

"El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo", destacó.

Sobre el final, Scaloni agradeció por el esfuerzo demostrado durante el torneo: "Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido".

Y cerró: "Pd: Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".

Como sigue la agenda de Scaloni y la Selección argentina

Tras la final del Mundial 2026, la Selección argentina iniciará un período de descanso antes de volver a reunirse para la próxima fecha FIFA.

El regreso a la competencia está previsto entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, cuando el conjunto dispute dos amistosos internacionales. Por el momento, la AFA no confirmó los rivales, las sedes ni las fechas exactas de esos encuentros.

La Albiceleste también empieza a mirar la esperada Finalissima frente a España. La idea es que la Conmebol y la UEFA lleguen a un acuerdo para que se dispute el partido, que fue suspendido hace unos meses por el conflicto bélico en Medio Oriente y no fue reprogramado antes del inicio de la Copa del Mundo.

Otro de los temas que deberá resolverse en los próximos meses es el futuro de Lionel Scaloni. El entrenador tiene contrato vigente hasta diciembre y reconoció públicamente que cumplirá ese vínculo, aunque también admitió que después evaluará si es momento de cerrar una etapa luego de ocho años al frente del grupo.

"Hasta diciembre yo estoy acá, después va a ser complicado y seguramente corte", señaló tras la final.

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, tiene previsto mantener una reunión con el DT durante la próxima ventana internacional para analizar su continuidad y conocer de primera mano cuál será la decisión del entrenador.

Además, el cuerpo técnico deberá comenzar a definir que pasará con varios referentes del plantel. La permanencia de Lionel Messi sigue siendo una incógnita, Nicolás Otamendi ya anunció su retiro de la Selección y Emiliano "Dibu" Martínez revisará su situación en los próximo meses.

"La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado", escribió el arquero en su cuenta de Instragram tras la derrota contra La Roja.