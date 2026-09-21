Nicolás Tagliafico: "Estoy en la última etapa en la Selección argentina" + Agregar ámbito en









El lateral izquierdo llegó al país y manifestó que tiene decidido jugar sus últimos partidos con la camiseta de la Selección Argentina. Esto significa una nueva muestra del fin de ciclo que comenzó con el retiro de Lionel Messi.

Nicolás Tagliafico: "Estoy en la última etapa en la Selección argentina" @tagliafico3

La Selección Argentina ya empezó a recibir a los convocados para sus amistosos internacionales del mes de septiembre y octubre contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

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Desde Europa arribaron varios de los futbolistas citados y uno de los que conversó con los periodistas fue Nicolás Tagliafico, quien se refirió al retiro de Lionel Messi de la Selección: "Siempre es duro cuando pasan estas cosas, pero también hay que saber que esta es la realidad y tarde o temprano iba a suceder, ya que pasaron más de 20 años con el mejor jugador. Hay que asimilarlo y trabajar duro para lo que viene y seguir creciendo como Selección".

El lateral izquierdo de Lyon, campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón 2026, analizó el futuro del seleccionado: "Tendremos el mismo hambre de siempre. Seguramente siga apareciendo gente nueva y se profundice la renovación".

Tagliafico fue claro al momento de hablar de su continuidad en la Selección: "Es la última etapa. Tratando de disfrutar al máximo posible porque nunca se sabe cuándo se termina, así que hay que disfrutar".

Por último, no le dio importancia al nivel de los oponentes a enfrentar en los amistosos: "Se llegó a la final del Mundial jugando contra esta clase de rivales".

La lista de convocados de la Selección Argentina Emiliano Martínez - Chelsea

Juan Musso - Atlético de Madrid

Gerónimo Rulli - Manchester City

Agustín Giay - Palmeiras

5. Leonardo Balerdi - Roma

6. Cristian Romero - Atlético de Madrid

Lisandro Martínez - Manchester United

Juan Foyth - Villarreal

Facundo Medina - Bayer Leverkusen

Nicolás Tagliafico - Olympique Lyon

Román Vega - Zenit

Valentín Gomez (Betis)

Santiago Simón (Toluca)

Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen)

Enzo Fernández - Manchester City

Alexis Mac Allister - Liverpool

Valentín Barco - Chelsea

Giovani Lo Celso - Betis

Exequiel Palacios - Ipswich Town

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Nicolás Paz - Como

Franco Mastantuono - Fiorentina

Matías Soulé - Roma

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Nicolás González - Juventus

Gianluca Prestianni - Benfica

José Manuel López - Palmeiras

Santiago Castro - Roma

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Lautaro Martínez - Inter

Lionel Messi - Inter Miami

Leonel Flores (Boca Juniors)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Santiago Beltrán (River Plate)

Thiago Almada (River Plate)

Nicolás Otamendi (River Plate)

Tobías Andrada (River Plate)