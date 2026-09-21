La Selección Argentina ya empezó a recibir a los convocados para sus amistosos internacionales del mes de septiembre y octubre contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.
Nicolás Tagliafico: "Estoy en la última etapa en la Selección argentina"
El lateral izquierdo llegó al país y manifestó que tiene decidido jugar sus últimos partidos con la camiseta de la Selección Argentina. Esto significa una nueva muestra del fin de ciclo que comenzó con el retiro de Lionel Messi.
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Desde Europa arribaron varios de los futbolistas citados y uno de los que conversó con los periodistas fue Nicolás Tagliafico, quien se refirió al retiro de Lionel Messi de la Selección: "Siempre es duro cuando pasan estas cosas, pero también hay que saber que esta es la realidad y tarde o temprano iba a suceder, ya que pasaron más de 20 años con el mejor jugador. Hay que asimilarlo y trabajar duro para lo que viene y seguir creciendo como Selección".
El lateral izquierdo de Lyon, campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón 2026, analizó el futuro del seleccionado: "Tendremos el mismo hambre de siempre. Seguramente siga apareciendo gente nueva y se profundice la renovación".
Tagliafico fue claro al momento de hablar de su continuidad en la Selección: "Es la última etapa. Tratando de disfrutar al máximo posible porque nunca se sabe cuándo se termina, así que hay que disfrutar".
Por último, no le dio importancia al nivel de los oponentes a enfrentar en los amistosos: "Se llegó a la final del Mundial jugando contra esta clase de rivales".
La lista de convocados de la Selección Argentina
- Emiliano Martínez - Chelsea
- Juan Musso - Atlético de Madrid
- Gerónimo Rulli - Manchester City
- Agustín Giay - Palmeiras
- 5. Leonardo Balerdi - Roma
- 6. Cristian Romero - Atlético de Madrid
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Juan Foyth - Villarreal
- Facundo Medina - Bayer Leverkusen
- Nicolás Tagliafico - Olympique Lyon
- Román Vega - Zenit
- Valentín Gomez (Betis)
- Santiago Simón (Toluca)
- Equi Fernández (Bayer 04 Leverkusen)
- Enzo Fernández - Manchester City
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Valentín Barco - Chelsea
- Giovani Lo Celso - Betis
- Exequiel Palacios - Ipswich Town
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Nicolás Paz - Como
- Franco Mastantuono - Fiorentina
- Matías Soulé - Roma
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Nicolás González - Juventus
- Gianluca Prestianni - Benfica
- José Manuel López - Palmeiras
- Santiago Castro - Roma
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Lautaro Martínez - Inter
- Lionel Messi - Inter Miami
- Leonel Flores (Boca Juniors)
- Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)
- Santiago Beltrán (River Plate)
- Thiago Almada (River Plate)
- Nicolás Otamendi (River Plate)
- Tobías Andrada (River Plate)