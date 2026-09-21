El capitán de la Selección de Suiza enfrentará cargos y una posible condena por falsificar documentos durante la pandemia de Covid-19.

Enfrentó a la Selección Argentina en el Mundial 2026 y ahora podría ir 5 años preso por falsificar documentos

El mediocampista Granit Xhaka , quien es el capitán y una de las figuras de la Selección de Suiza , podría ser condenado a prisión por haber falsificado un certificado de vacunación.

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La polémica estalló en las últimas horas, luego de que Xhaka , de 33 años, confesara la falsificación de un certificado durante la pandemia de Covid-19 .

En el comunicado, el mediocampista que enfrentó a la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 reconoció que asumía "la responsabilidad de mi decisión y cooperaré plenamente con las autoridades competentes" , y explicó que había actuado de tal manera por su "profunda desconfianza hacia la vacuna".

De esta manera, Xhaka, quien actualmente se desempeña en el Sunderland de Inglaterra, podría ser condenado a hasta cinco años de prisión .

Las consecuencias para el mediocampista no solo se limitan al ámbito legal sino también al deportivo, debido a que fue excluido de la convocatoria de la selección de Suiza de cara a la próxima fecha FIFA, en la que se enfrentará con Macedonia del Norte (en dos ocasiones), Escocia y Eslovenia por la Nations League .

"Al término de este periodo internacional, se volverá a evaluar la situación de Granit y los pasos a dar a continuación", detalló la Asociación Suiza de Fútbol.

Suiza fue rival de la Selección argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, en un encuentro muy duro para la "Albiceleste", que se impuso recién en el tiempo extra gracias a los agónicos goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Previamente, en los 90 minutos reglamentarios, el partido había finalizado igualado 1-1 tras las anotaciones de Alexis Mac Allister y de Dan Ndoye.