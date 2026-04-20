Restricciones nocturnas en la Ciudad: estas son las vías rápidas que estarán cortadas por arreglos + Seguir en









El cronograma de tareas de mantenimiento e infraestructura afectará tramos clave de las autopistas porteñas y la General Paz hasta el próximo viernes.

La autopista Buenos Aires-La Plata Gentileza InfoCielo

La Ciudad de Buenos Aires enfrentará una semana de complicaciones nocturnas para el tránsito pesado y particular. El Ministerio de Movilidad e Infraestructura, bajo la gestión de Pablo Bereciartua, confirmó un plan de cierres programados que se extenderá hasta el viernes 24 de abril.

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Las tareas, ejecutadas por la empresa Autopistas Urbanas (AUSA), contemplan desde reparaciones estructurales hasta el mantenimiento técnico de la calzada.

El cronograma de tareas de mantenimiento e infraestructura en la Ciudad Uno de los puntos críticos de esta planificación es el enlace entre la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Paseo del Bajo. Tras el cierre inicial del domingo 19, se mantendrá un monitoreo constante sobre la fluidez en esta zona estratégica. Por otro lado, la Avenida General Paz será protagonista de interrupciones los días lunes 20 y martes 21.

En esta arteria, los accesos hacia la Autopista Perito Moreno permanecerán bloqueados entre las 22:00 y las 05:00 horas, afectando los sentidos hacia el Río de la Plata y el Riachuelo.

CABA AUTOPISTAS Uno de los puntos críticos de esta planificación es el enlace entre la Autopista Buenos Aires-La Plata y el Paseo del Bajo. Tras el cierre inicial del domingo 19, se mantendrá un monitoreo constante sobre la fluidez en esta zona estratégica. Por otro lado, la Avenida General Paz será protagonista de interrupciones los días lunes 20 y martes 21. Desde el Gobierno de la Ciudad explicaron que estas intervenciones, centradas en la reparación de juntas, requieren obligatoriamente el cese total del flujo vehicular para garantizar la durabilidad de los materiales.

Para mitigar el impacto, se recomienda como vía alternativa a quienes circulan por General Paz utilizar la bajada de la Avenida Rivadavia para reincorporarse a la Perito Moreno a la altura del 9300.