Arranca cuarta fecha del Torneo Clausura: cronograma y horarios + Agregar ámbito en









La cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol se pondrá en marcha este viernes, en una jornada que contará con dos partidos.

Arranca cuarta fecha del Torneo Clausura: cronograma y horarios

El primero de los encuentros de este viernes del Torneo Clausura 2026, que está programado para las 19:30, tendrá como protagonistas a Rosario Central y Aldosivi de Mar del Plata y se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito.

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Rosario Central viene de conseguir un gran triunfo por 1-0 ante River en su visita al Monumental, que le permitió acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, mientras que Aldosivi solo sumó un punto y está muy complicado tanto en los promedios como en la tabla anual.

Más tarde, a las 21:45, será el turno de Independiente Rivadavia de Mendoza, que recibirá en el Estadio Nautista Gargantini a Estudiantes de Río Cuarto.

El equipo mendocino, que en los últimos días incorporó al delantero Maximiliano Salas, atraviesa el mejor momento de su historia, ya que está primero en la tabla anual y se ilusiona con dar pelea para quedarse con el título de Campeón de Liga que se entrega a fin de año. Además, está en los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia donde tendrá como oponente a Fluminense de Brasil.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, también tiene cuatro puntos, aunque su gran batalla es por la permanencia, debido a que está último en los promedios y en la tabla anual.

El cronograma y horarios de la fecha 4 del Torneo Clausura Viernes 7/8: Rosario Central - Aldosivi de Mar del Plata a las 19:30

Independiente Rivadavia de Mendoza - Estudiantes de Río Cuarto a las 21:45 Sábado 8/8: Atlético Tucumán - Sarmiento a las 14:45

Deportivo Riestra - Estudiantes de La Plata a las 14:45

Tigre - River a las 17

Boca - Vélez a las 19:15

Independiente - Platense a las 21:30

Instituto de Córdoba - Gimnasia de Mendoza a las 21:30 Domingo 9/8: San Lorenzo - Huracán a las 15

Gimnasia y Esgrima La Plata - Barracas Central a las 17:45

Defensa y Justicia - Newell's a las 17:45

Argentinos Juniors - Racing a las 20:15 Lunes 10/8: Banfield - Belgrano de Córdoba a las 19

Unión de Santa Fe - Central Córdoba de Santiago del Estero a las 21:15 Martes 11/8: Talleres de Córdoba - Lanús a las 21