Así se jugarían hoy los playoffs del Torneo Apertura 2026 + Seguir en









A falta de tres fechas para el cierre de la fase regular, comienzan a definirse los emparejamientos rumbo al título.

Así se jugarían hoy los Playoffs del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 tiene a sus dos primeros equipos clasificados a la instancia de playoffs: River e Independiente Rivadavia ganaron sus respectivos encuentos en la Zona B y se aseguraron un lugar en la próxima fase del certamen.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La "Lepra" mendocina lidera con 29 puntos, el "Millonario" la escolta con 26 y ambos son los que más unidades sumaron hasta el momento en el fútbol argentino, a falta de tres fechas para la finalización de la fase regular.

En la Zona A, el líder es Estudiantes con 24 puntos. Sin clasificación sellada matemáticamente, pero con grandes chances de meterse en octavos de final del Torneo Apertura 2026. Lo sigue Vélez con 22 puntos, mientras que Boca cuenta con 21 unidades y en buena posición para clasificar.

Cuarto marcha Unión con 19 puntos, seguido por Defensa y Justicia y Lanús con las mismas unidades, pero peor diferencia de gol, aunque con un partido pendiente a jugar este lunes. Independiente y Talleres tienen 18 puntos, con mejor diferencia de gol que San Lorenzo, por ahora noveno y fuera de los Playoffs.

Si bien aún hay mucho que puede cambiar, así se jugarían los octavos de final si el campeonato terminara hoy.

Así se jugarían los Playoffs del Apertura 2026, hoy Estudiantes vs. Tigre

Belgrano vs. Defensa y Justicia

River vs. Independiente

Boca vs. Huracán

Independiente Rivadavia vs. Talleres

Unión vs. Rosario Central

Vélez vs. Barracas Central

Argentinos Juniors vs. Lanús