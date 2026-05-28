Mundial 2026: el video de Scaloni donde se presentó la lista de convocados.

Con la actuación del propio DT de la Albiceleste junto a Mario De Stéfano, histórico y querido utilero del seleccionado, e imágenes de mundiales pasados, el entrenador confirmó a los 26 jugadores que viajarán a EEUU, México y Canadá para defender el título conseguido en Qatar 2022.

Lionel Scaloni presentó este jueves la lista definitiva de la Selección argentina para disputar el Mundial 2026 a través de un video publicado en las redes oficiales de la AFA. Con una puesta emotiva, la actuación del propio DT de la Albiceleste junto a Mario De Stéfano, histórico y querido utilero del seleccionado, e imágenes de mundiales pasados, el entrenador confirmó a los 26 jugadores que viajarán a EEUU, México y Canadá para defender el título conseguido en Qatar 2022.

El video, que rápidamente se volvió viral entre los hinchas, mostró uno por uno a los convocados elegidos por el cuerpo técnico para la Copa del Mundo que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio. Además de gran parte de la base campeona en Qatar, Scaloni incluyó algunas sorpresas y dejó afuera a futbolistas que venían formando parte del proceso en las últimas convocatorias.

Cómo es el video de presentación de los convocados

El anuncio se hizo a través de las redes sociales de la Selección bajo la leyenda “con toda la fuerza de los argentinos”, la musicalización de “Tierra Zanta”, tema reconocido de Trueno y las actuaciones destacadas del entrenador Lionel Scaloni y Mario Destéfano (mejor conocido como Marito), histórico utilero del combinado nacional.

lista selección

El video comienza en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza y recorre distintos espacios cargados de simbolismo para el seleccionado nacional. Entre las primeras imágenes aparece el mural dedicado a las figuras que conquistaron las últimas dos Copas América y el Mundial de Qatar 2022.

Luego, la escena se traslada a la oficina del cuerpo técnico, donde Lionel Scaloni aparece sosteniendo un sobre y convoca a Mario De Stéfano, histórico utilero del seleccionado. “Necesito que esto llegue con toda la fuerza de los argentinos”, le dice el entrenador, antes de entregarle el paquete. A partir de allí, el video suma distintas referencias emocionales: la medalla de campeón del mundo en Qatar, una Virgen de Luján, una imagen de Diego Maradona besando la Copa del Mundo en México 1986 y un retrato del papa Francisco. También se intercalan imágenes del ciclo de Alejandro Sabella, del Mundial de Estados Unidos 1994 y de los festejos multitudinarios tras la consagración en Qatar.

En el tramo final, el sobre pasa de mano en mano entre chicos y adultos de distintos puntos del país, desde Buenos Aires y Rosario hasta Purmamarca, Mendoza y Ushuaia. La secuencia busca reflejar el carácter federal de la Selección argentina y el vínculo emocional entre el equipo y los hinchas de cara al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026