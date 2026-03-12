Boca dio otro paso clave hacia su proyecto de ampliación de la Bombonera + Seguir en









El club recibió la aprobación de la empresa concesionaria ferroviaria al proyecto que busca llevar la capacidad del estadio Estadio Alberto J. Armando hasta los 80 mil espectadores. Ahora resta la decisión final de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para avanzar con las obras.

La dirigencia de Boca Juniors impulsa un ambicioso proyecto de ampliación para el estadio Alberto J. Armando, conocido como la Bombonera, con el objetivo de elevar su capacidad hasta 80 mil espectadores hacia 2027. En este marco, el club recibió este jueves la notificación oficial por parte de la de la empresa concesionaria Ferrosur Roca SA con la aprobación del proyecto.

El plan presentado consiste en levantar cuatro columnas que contendrán escaleras y ascensores. Estas permitirán conectar, mediante pasarelas aéreas, las terceras y cuartas bandejas del estadio sin interferir con los rieles ni con el trazado ferroviario. En los próximos días, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte deberá dar el visto bueno definitivo para avanzar a la etapa material, que incluirá la presentación de los planos finales y la eventual licitación de la obra.

En el entorno del club confían en que la próxima semana podría haber novedades del organismo regulador, dependiente del Gobierno nacional. Con la validación técnica de Ferrosur, que confirmó que las obras no afectarán el recorrido del tren, el cual además no circula durante los días de partido, el proyecto para ampliar la Bombonera aparece cada vez más cerca de concretarse.

Nueva bombonera El plan es llevar al estadio Estadio Alberto J. Armando hasta los 80 mil espectadores. El proyecto de ampliación de La Bombonera El proyecto de ampliación impulsado por la dirigencia de Boca, diseñado por el equipo de arquitectos avalado por Juan Román Riquelme, prevé una remodelación integral del Estadio Alberto J. Armando con el objetivo de alcanzar una capacidad de hasta 80 mil espectadores hacia 2027. La iniciativa contempla la construcción de una cuarta bandeja, la incorporación de ascensores y una serie de modificaciones internas y externas para optimizar accesos, circulación y la experiencia del público.

El plan se divide en dos etapas. La primera incluye el montaje de cuatro columnas estructurales con acceso a la tercera y cuarta bandeja, una obra que podría realizarse sin necesidad de mudar la localía y que permitiría sumar más de 6.000 nuevos lugares.

La segunda fase prevé la demolición de los palcos ubicados sobre la calle Dr. del Valle Iberlucea para construir dos plateas preferenciales y ampliar significativamente la cantidad de palcos, que pasarían de 32 a 216. Esta instancia sí obligaría al primer equipo a disputar sus partidos como local en otro estadio. Además, contempla la instalación de un techo que cubrirá al público y una pantalla 360°, y recién se proyecta para 2027. La propuesta es el resultado de más de dos años de estudios técnicos, legales y estructurales previos a su presentación ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y las autoridades correspondientes. En una etapa inicial, Riquelme evaluó la posibilidad de adquirir terrenos linderos al estadio para ampliar la estructura. Sin embargo, se constató que cerca de la mitad de esos lotes se encuentran bajo régimen de protección patrimonial de la Ciudad de Buenos Aires, lo que impide su demolición o modificación. A esas restricciones legales se suman otras complicaciones: propiedades con hipotecas o embargos, sucesiones sin resolver y viviendas sin título completo o en disputa, además de algunos casos de intrusiones y ocupaciones irregulares. Este escenario llevó al club a reformular el plan original y limitar la ampliación estrictamente al perímetro permitido por el código urbano vigente, manteniendo intactas las viviendas aledañas al estadio.

