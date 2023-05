Atlético Tucumán festeja en la última y deja con las manos vacías a Arsenal

En este duelo de necesitados, Atlético resultó el único equipo que buscó, aún con sus limitaciones, quedarse con los tres puntos.

El conjunto de Sarandí, que contó con el estreno como DT de Federico Vilar, apostó decididamente a conservar el cero en arco propio y casi rehuyó a la posibilidad de extraer alguna réplica que pudiera comprometer al arquero Tomás Marchiori.

En la segunda etapa, el conjunto tucumano mostró una ligera mejoría con el ingreso de Ruiz Rodríguez adelantándose en el terreno de juego ante un Arsenal cada vez más replegado.

Primero lo tuvo Estigarribia con un disparo alto (9m.); más tarde, el goleador de la noche quedó desde posición sesgada en el sector izquierdo y exigió una buena respuesta con los pies del arquero Medina (35m.).

Y cuando ya se jugaba tiempo adicionado, un envío largo de Joaquín Pereyra fue bajado de cabeza por Menéndez y empujado a la red por Ruiz Rodríguez que desató la algarabía en el público local y sumió en la impotencia a la escuadra bonaerense.

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Nicolás Romero, Alexis Flores y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Bautista Kociubinski, Francisco Di Franco y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri

Arsenal: Alejandro Medina; Lucas Souto, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Adrián Sporle; Gonzalo Muscia y Felipe Peña Biafore; Lucas Brochero, Santiago Toloza y Lautaro Guzmán; Flabián Londoño. DT: Federico Vilar.

Gol en el segundo tiempo: 48m. Ruiz Rodríguez (AT)

Cambios en el segundo tiempo: antes del comienzo, Adrián Sánchez por Ortiz (AT); 13m. Maximiliano Centurión por Brochero (A); 25m. Luis Leal por Londoño y Juan Manuel Cuesta Baena por Toloza (A) Ramiro Ruiz Rodríguez por Coronel (AT); 26m. Braian Guille por Di Franco (AT); 35m. Cristian Menéndez por Estigarribia (AT); 43m. Juan Ignacio Peinipil por Guzmán (A); 51m. Yonathan Cabral por Pereyra (AT).

Amonestados: Di Franco, Orihuela, N. Romero (AT)

Estadio: Monumental José Fierro

Arbitro: Nazareno Arasa.