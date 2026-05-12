Crisis en el Real Madrid: Florentino Pérez encabeza una conferencia de prensa urgente y desmintió rumores de renuncia

El presidente del Real Madrid habló en medio de la tensión interna, desmintió versiones y anunció decisiones institucionales en plena crisis deportiva.

Florentino Pérez convocó una conferencia de prensa de urgencia y encendió todas las alarmas en el Real Madrid.

El Real Madrid atraviesa una de sus semanas más turbulentas de los últimos años y Florentino Pérez quedó en el centro de la escena tras convocar de urgencia a una conferencia de prensa. La decisión llegó después del escándalo protagonizado por Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, en una temporada sin títulos que alimentó rumores y especulaciones sobre el futuro dirigencial del club. En ese contexto, el presidente fue categórico al rechazar las versiones que lo vinculaban con una posible salida: “Yo seré el último socio del Madrid que se vaya” .

El anuncio llegó a través de un comunicado institucional que generó impacto inmediato en el mundo del fútbol. “ El Real Madrid C. F. comunica que esta tarde, a las 18:00 hs (13:00 en Argentina), nuestro presidente, Florentino Pérez, comparecerá en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid tras la celebración de la Junta Directiva y atenderá a los medios de comunicación en rueda de prensa ”, informó el club.

La comunicación, breve y sin detalles adicionales, abrió un abanico de interpretaciones en la prensa española. Desde un análisis del presente deportivo hasta posibles decisiones estructurales, todo quedó sobre la mesa ante la falta de precisiones previas.

Durante su intervención, Florentino Pérez tomó la palabra en medio de un escenario atravesado por la presión mediática y deportiva. El presidente confirmó una decisión clave: la convocatoria a elecciones dentro del club, aunque aclaró que volverá a presentarse.

En ese marco, también apuntó contra el clima externo y las críticas recibidas en los últimos meses. “Aprovechan la situación para atacarme personalmente”, expresó el dirigente, en referencia al tratamiento mediático de la crisis institucional.

Además, defendió la gestión de su mandato y remarcó el recorrido del club bajo su conducción. “Trabajo como un animal”, afirmó, antes de subrayar el poder de decisión de los socios dentro de la institución: “Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid”, continuó, aunque remarcó que “en el Real Madrid mandan los socios”.

Florentino Pérez Real Madrid CF

El contexto deportivo y el vestuario en crisis

La situación institucional se da en paralelo a una temporada compleja, sin títulos y con un vestuario señalado. El club arrastra tres entrenadores en los últimos años, además de un plantel dividido y figuras históricas cuestionadas.

En ese escenario, el propio presidente reconoció el contraste entre los éxitos recientes y el presente deportivo: “Hace menos de dos años el Madrid ha ganado una liga y una Champions”, recordó, aunque admitió que “este año no hemos podido ganar nada”.

Pérez volvió a dejar una definición fuerte sobre su vínculo con el club y su rol dirigencial. En medio de los rumores y especulaciones, reafirmó su compromiso absoluto con la institución y repitió una frase que ya había generado impacto: “Yo seré el último socio del Madrid que se vaya”.

El antecedente que inquietó al madridismo

La situación actual inevitablemente recordó un episodio histórico ocurrido hace exactamente 20 años. En 2006, también en medio de una fuerte crisis deportiva e institucional, Florentino Pérez presentó su renuncia como presidente del club.

florentino perez (1)

En aquel momento, el dirigente reconoció públicamente: “He maleducado a los jugadores”, una frase que quedó marcada en la historia reciente del Real Madrid. Después de una primera etapa llena de éxitos deportivos y comerciales, el mandatario no logró enderezar el rumbo del equipo y terminó dejando el cargo.

Dos décadas después, el clima vuelve a parecerse peligrosamente. Un vestuario fracturado, una temporada decepcionante y una dirigencia bajo presión reabrieron fantasmas que parecían enterrados en la Casa Blanca.

El conflicto entre Valverde y Tchouaméni agravó la crisis

El conflicto interno entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni terminó de exponer un vestuario golpeado. El enfrentamiento entre ambos futbolistas derivó en que el mediocampista uruguayo terminara hospitalizado por un golpe en la cabeza.

tchouameni valverde

Aunque luego aparecieron descargos personales de los protagonistas, las explicaciones no alcanzaron para bajar la tensión alrededor del plantel. La situación dejó al descubierto un escenario delicado dentro de un club acostumbrado a competir por todos los títulos y sostener una imagen de estabilidad institucional.

A eso se suma una temporada sin consagraciones, algo poco habitual para el gigante español en los últimos años. La falta de resultados deportivos habría acelerado discusiones internas y podría provocar consecuencias fuertes en la estructura del equipo.

Arbeloa, Mourinho y una lluvia de especulaciones

La incertidumbre creció todavía más porque distintos medios españoles comenzaron a instalar posibles escenarios para las próximas horas. El diario Marca incluso publicó una encuesta en la que los hinchas podían votar entre distintas opciones sobre el anuncio de Florentino.

Entre las alternativas aparecieron la renuncia del presidente, el anuncio oficial de la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador y hasta la llegada de un reemplazante de peso. En ese contexto, tomó fuerza el nombre de José Mourinho, cuyo posible regreso genera impacto dentro del madridismo.

arbeloa, mourinho

A raíz de ello, Florentino evitó dar definiciones sobre el futuro del banco de suplentes cuando fue consultado por los posibles reemplazos de Álvaro Arbeloa. En ese sentido, marcó distancia del tema y señaló: “No pensaba que me ibais a preguntar por Mourinho. No estamos en ese momento. Estamos en el momento de arreglar el Real Madrid, que nos lo quieren quitar”.

Además, el presidente bajó el tono respecto a los rumores deportivos y fue categórico al cerrar cualquier especulación inmediata: “Hoy no vamos a hablar de fútbol, ni de jugadores ni de entrenadores”, aunque dejó entrever que existe una cuestión urgente dentro del club al admitir que “hay un tema prioritario que tengo que resolver”.