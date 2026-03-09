Alerta por la seguridad del equipo femenino de fútbol de Irán tras su eliminación de la Copa Asiática + Seguir en









El sindicato mundial de jugadores FIFPRO advierte sobre riesgos para la selección iraní luego de su eliminación y el silencio durante el himno nacional.

FIFPRO alerta sobre la seguridad de las jugadoras tras la Copa Asiática. AP

El sindicato mundial de jugadores FIFPRO advirtió sobre la seguridad del equipo femenino de fútbol de Irán tras su eliminación de la Copa Asiática. La organización expresó serias preocupaciones por el bienestar de las jugadoras, mientras se preparaban para regresar a su país después de ser etiquetadas como “traidores en tiempos de guerra” por negarse a cantar su himno nacional.

La campaña del equipo iraní en el torneo australiano comenzó mientras Estados Unidos e Israel lanzaban ataques aéreos contra Irán, que resultaron en la muerte del líder supremo de la República Islámica, Alí Jameneí. El equipo fue eliminado tras perder 2-0 ante Filipinas, mientras los aficionados ondearon la bandera iraní anterior a 1979, abuchearon el himno e intentaron impedir que el entrenador se marchara, coreando “¡Salven a nuestras chicas!”.

Las jugadoras de la Selección de Irán SE NEGARON A CANTAR el himno La selección femenina fue etiquetada como “traidores en tiempos de guerra” por no cantar el himno. X: @AtaqueFutbolero Qué medidas se están tomando para proteger al equipo Beau Busch, presidente de FIFPRO para Asia y Oceanía, señaló: “La realidad en este momento es que no podemos comunicarnos con las jugadoras. Es sumamente preocupante. No es algo nuevo. Esto ha sucedido desde que la represión se intensificó en febrero y enero”.

“Estamos muy preocupados por las jugadoras, pero nuestra responsabilidad ahora mismo es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para intentar garantizar su seguridad”, agregó. La organización trabaja con la FIFA, la Confederación Asiática de Fútbol y el gobierno australiano para “aplicar toda la presión posible” y dar a las futbolistas “influencia sobre lo que sucederá después”.

jugadoras iranies Buscan garantizar la protección del equipo con FIFA y gobierno australiano. Qué riesgos enfrentan las jugadoras en Irán La decisión del equipo de permanecer en silencio durante el himno antes del primer partido contra Corea del Sur fue calificada como “el colmo del deshonor” por Mohammad Reza Shahbazi, presentador de la Radiodifusión de la República Islámica, quien añadió: “Los traidores durante la guerra deben ser tratados con mayor severidad”.

Cuando cantaron el himno y saludaron antes del segundo partido contra Australia, los activistas de derechos humanos temieron que hubieran sido coaccionadas por guardaespaldas del gobierno. La seleccionadora Marziyeh Jafari declaró: “Estamos deseando volver”, mientras la mayor parte del espacio aéreo en Medio Oriente permanece cerrado debido a la guerra. Matt Thistlethwaite, ministro adjunto de Asuntos Exteriores y Comercio, aclaró: “El gobierno no puede profundizar en las circunstancias individuales por razones de privacidad. Cualquiera que quiera venir a Australia o solicitar una visa obviamente debe cumplir con las condiciones, pero no puedo entrar en detalles específicos”.