¿Con o sin Messi? El candidato a dirigir el Barcelona reconoció que está cerca de ser el nuevo DT

"Me gustaría dirigir al Barcelona, pero no tengo nada definitivo, no firmé todavía", añadió el holandés.

Koeman, de 57 años y exjugador del Barcelona, es el gran candidato a sustituir a Enrique 'Quique' Setién, quien fue despedido el domingo último como una de las consecuencias de la histórica goleada ante el Bayern Munich (8-2) en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Koeman tiene contrato con la KNVB con una cláusula de salida en el caso de recibir una oferta del Barcelona que regía hasta la Eurocopa 2020, torneo que fue pospuesto para 2021 a raíz de la pandemia de coronavirus y ese será un punto a tratar entre la federación neerlandesa y los directivos del club catalán.