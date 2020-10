¿Efecto de la pelea? Messi tuvo una tarde para el olvido y Barcelona perdió

View this post on Instagram

⏱️ |1-0 ⠀ ⠀ Suena el pitido en el Nuevo Los Cármenes ️⠀ ⠀ ❤️ ➕3⃣ ❤️⠀ ⠀ #Granada 1⃣ 0⃣ @SevillaFC ⠀ ⠀ #EternaLucha #GranadaSevillaFC