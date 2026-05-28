Cuáles son los campeones en Qatar que se quedaron afuera del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









La nómina confirma la continuidad del proyecto iniciado tras la consagración en Qatar, aunque también refleja una renovación dentro del plantel, con nueve futbolistas que no estarán presentes en EEUU, México y Canadá.

Cuáles son los campeones en Qatar que se quedaron afuera del Mundial 2026. Julian Finney/Getty Images

Lionel Scaloni confirmó la lista definitiva de 26 convocados de la Selección argentina para disputar el Mundial 2026 y una de las grandes sorpresas estuvo en los nombres que quedaron afuera. El entrenador mantuvo buena parte de la base campeona en Qatar 2022, pero nueve futbolistas que levantaron la Copa del Mundo no estarán presentes en EEUU, México y Canadá.

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La nómina confirma la continuidad del proyecto iniciado tras la consagración en Qatar, aunque también refleja una renovación dentro del plantel. Entre lesiones, bajas de rendimiento, decisiones futbolísticas y algunos retiros del seleccionado, varios jugadores históricos quedaron fuera de la consideración del cuerpo técnico para la defensa del título.

Los nueve campeones del mundo que quedaron afuera del Mundial 2026 Paulo Dybala

Alejandro “Papu” Gómez

Ángel Correa

Juan Foyth

Franco Armani

Ángel Di María

Germán Pezzella

Guido Rodríguez

Marcos Acuña En la prelista de 55 jugadores ya habían quedado desafectados varios futbolistas que corrían desde atrás en la pelea por un lugar en esta Copa del Mundo. Entre ellos aparecen nombres históricos como Ángel Di María y Franco Armani, quienes se retiraron del seleccionado tras la consagración en Qatar 2022. También quedaron afuera Paulo Dybala, Guido Rodríguez, Ángel Correa y Germán Pezzella, que fueron perdiendo terreno en las últimas convocatorias del ciclo Scaloni.

Otros casos responden a cuestiones físicas o decisiones puntuales del cuerpo técnico. Juan Foyth continúa recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda, mientras que Alejandro “Papu” Gómez permanece desafectado del seleccionado. Sin embargo, una de las mayores sorpresas fue la ausencia de Marcos Acuña, que atraviesa un gran presente en River y se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet.

image.png Pezzella, Acuña y Armani, son algunos de los campeones del mundo que quedaron afuera del Mundial.

La lista de 26 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026 Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Leonardo Balerdi

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Facundo Medina

Nicolás Tagliafico

Leandro Paredes

Rodrigo de Paul

Alexis Mac Allister

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Nico Paz

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Thiago Almada

Nicolás González

Giuliano Simeone

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

José López