Barcelona quedó a un paso de sumar a Lautaro Martínez

"En Barcelona tienen claro que la operación está muy bien encaminada y puede llegarse a un acuerdo este mes, aunque nada se formalizará y anunciará hasta más adelante" señaló el periódico deportivo catalán Sport.

El acuerdo incluirá a dos futbolistas de Barcelona que servirían "para bajar el costo de 111 millones de euros de la cláusula de rescisión de Martínez", añadió el periódico catalán.

"Inter mantuvo una postura negociadora muy dura. El discurso se ancló en rechazar cualquier canje de jugadores para ingresar de forma íntegra los 111 millones de euros por el traspaso, algo que Barcelona no podía asumir por la crisis económica que desató el coronavirus", resaltó Sport.

El chileno Arturo Vidal además de otro jugador que Inter pretende, como el portugués Nelson Semedo o el brasileño Emerson, cerrarían la operación por el exdelantero de Racing Club.

En el caso de que, como se espera, la operación se concrete, Lautaro Martínez será compañero en Barcelona de Lionel Messi, con quien ya comparte el plantel de la selección argentina, y ya tiene acordado que percibirá un contrato de 10 millones de euros por año.

Otro argentino en Cataluña

El defensor Juan Marcos Foyth, surgido de Estudiantes de La Plata y actualmente en Tottenham Hotspur, de Inglaterra, podría pasar a Barcelona, especularon distintos diarios deportivos de Europa.

El club platense puso especial atención en el tema: por el mecanismo de solidaridad, la transferencia le reportaría un importante beneficio económico que sería fundamental en la crisis que atraviesa el fútbol por la pandemia de coronavirus.

Según los medios europeos, Barcelona ya habría hecho una oferta por Foyth, habitualmente convocado al seleccionado argentino y con poca participación en Tottenham, dirigido por José Mourinho.

El jugador ya había avisado que, en caso de seguir teniendo pocos minutos, no vería mal una transferencia. "Si no me van a tener en cuenta lo mejor será buscar una salida que les sirva a todos", indicó.

Foyth fue transferido a Tottenham en agosto de 2017 por 10 millones de euros y después de jugar apenas diez partidos en la primera de Estudiantes. En el club inglés estaba entonces el entrenador Mauricio Pochettino, pero con la llegada de Mourinho al banco el ex Estudiantes fue perdiendo terreno en el equipo.