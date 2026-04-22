Israel sancionó a dos soldados por destruir una estatua de Jesucristo en el sur de Líbano + Seguir en









El ejército israelí aplicó sanciones disciplinarias a dos militares tras la destrucción de una estatua de Jesucristo en el sur de Líbano. El hecho generó condena internacional y reavivó tensiones en la frontera.

Israel sancionó a dos soldados con 30 días de detención militar por dañar una estatua de Jesucristo en el sur de Líbano

El ejército israelí sancionó a dos soldados con 30 días de detención militar y los apartó de las operaciones de combate tras la destrucción de una estatua de Jesucristo en el sur de Líbano, en un episodio que generó amplia condena internacional y fuertes repercusiones políticas.

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El hecho salió a la luz luego de la difusión en internet de una imagen en la que se observa a un soldado israelí golpeando con un mazo la cabeza de una estatua de Jesús crucificado, que se había desprendido de la cruz. La figura se encontraba en la localidad cristiana de Debel, ubicada en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel.

soldado israel Una imagen difundida en internet mostró a un soldado golpeando una estatua de Jesús crucificado

Tras una investigación interna, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) determinaron sanciones para los responsables. “El soldado que dañó el símbolo cristiano y el soldado que fotografió el acto serán apartados de las operaciones de combate y recibirán 30 días de detención militar”, indicaron en el comunicado oficial.

Negociaciones entre Israel y Líbano En paralelo a este episodio, Israel y Líbano avanzan hacia una nueva ronda de conversaciones en Washington, donde ambas partes estarán representadas por sus embajadores en Estados Unidos. El diálogo busca canalizar la tensión en el marco del conflicto fronterizo y el frágil alto el fuego vigente.

libano onu (1) Desde el plano regional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a Israel que renuncie a “ambiciones territoriales” en el Líbano y reclamó un acuerdo político que garantice la estabilidad entre ambos países. Además, advirtió que la Unión Europea debería revisar su vínculo con Israel si no se producen cambios en su política. Macron también insistió en la necesidad de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para evitar una escalada mayor, mientras que el Líbano reclama la retirada total de las fuerzas israelíes de su territorio y la liberación de prisioneros y desplazados.

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