Real Madrid ganó pero no convenció: silbidos y goles sin festejo ante Alavés + Seguir en









El equipo merengue se impuso 2-1 en la fecha 33 de la Liga de España, pero la reacción de los hinchas marcó una noche cargada de críticas.

Real Madrid ganó, pero sus hinchas no se fueron conformes Foto: AP

El Real Madrid venció 2-1 a Deportivo Alavés en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 33 de la La Liga, pero el resultado no logró calmar el malestar de los hinchas. A pesar de sumar tres puntos y mantenerse como escolta a seis del líder, el equipo se retiró entre silbidos.

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El primer gol llegó a los 30 minutos a través de Kylian Mbappé, en una jugada que incluyó un desvío en Jonny Otto. La reacción del delantero fue medida, sin celebración, en sintonía con el clima en las tribunas.

Un triunfo con silbidos y tensión en el Bernabéu En el complemento, Vinícius Junior amplió la ventaja con un potente remate desde fuera del área, aunque su gesto fue de disculpas hacia el público. El descontento se mantuvo durante todo el encuentro, incluso con reproches a varias figuras del equipo.

El visitante, con presencia de Nicolás Tenaglia y Lucas Boyé, generó peligro en varias ocasiones y logró descontar sobre el final con una definición de taco tras intervención de Toni Martínez.

real madrid mbappe.webp El primer gol llegó a los 30 minutos a través de Kylian Mbappé, en una jugada que incluyó un desvío en Jonny Otto. La reacción del delantero fue medida, sin celebración, en sintonía con el clima en las tribunas.

El arquero Andriy Lunin fue clave para sostener la ventaja, en un partido donde el local mostró debilidades defensivas. También sumó minutos el juvenil argentino Franco Mastantuono. Pese a la victoria, el equipo no logró revertir el clima adverso. Sin títulos en la temporada y tras la eliminación en competiciones europeas, la relación con los hinchas atraviesa un momento de tensión evidente.

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