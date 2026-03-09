Batalla campal en la final del Campeonato Mineiro de Brasil: espectáculo de violencia entre Cruzeiro y Atlético Mineiro

El clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro tuvo un cierre caótico con golpes entre jugadores de ambos equipos. El conjunto azul se quedó con el título tras ganar 1-0 con gol de Kaio Jorge.

La final del Campeonato Mineiro en Brasil terminó envuelta en un escándalo luego de que el clásico entre Cruzeiro y Atlético Mineiro concluyera con una violenta pelea generalizada entre los futbolistas de ambos equipos.

El partido, que definía el tradicional torneo estadual, se disputaba con normalidad hasta los instantes finales, cuando una acción dentro del área desencadenó una fuerte reacción que rápidamente se transformó en una batalla campal en el campo de juego.

El episodio comenzó cuando el arquero de Atlético Mineiro , Everson , detuvo un remate bajo cerca del cierre del encuentro. En ese momento, el delantero Christian , de Cruzeiro , fue a buscar el rebote sin frenar su carrera y terminó impactando con dureza contra el guardameta, quien recibió un golpe en la cabeza.

La acción generó la inmediata reacción del arquero, que se levantó visiblemente enfurecido y derribó al atacante rival mientras le recriminaba la jugada a pocos centímetros de su rostro.

La tensión escaló rápidamente cuando los jugadores de Cruzeiro acudieron a defender a su compañero y, segundos después, también se sumaron los futbolistas de Atlético Mineiro , lo que derivó en empujones, forcejeos y golpes de puño entre varios protagonistas.

La situación se desbordó en distintos sectores del campo y las fuerzas de seguridad presentes en el estadio intentaron intervenir para separar a los jugadores, aunque con dificultades ante la magnitud del enfrentamiento.

Uno de los cruces más intensos se produjo cerca de la mitad de la cancha, donde el defensor argentino Lucas Villalba protagonizó un duro enfrentamiento con el experimentado delantero brasileño Hulk. En medio de la pelea, el exjugador de Argentinos Juniors lanzó una patada que impactó en la cabeza del atacante, quien respondió con un golpe que alcanzó la nuca del defensor antes de que ambos fueran finalmente separados.

El violento episodio empañó el desenlace de una final muy esperada en el fútbol del estado de Minas Gerais, aunque el resultado deportivo ya estaba definido.

Cruzeiro se consagró campeón tras imponerse 1-0 gracias al gol del delantero Kaio Jorge, resultado que le permitió levantar su 39° título estadual y cortar una sequía que se extendía desde su última consagración en 2019.

A pesar de la celebración del equipo vencedor, la pelea entre los jugadores dejó una imagen negativa en el cierre del torneo y podría derivar en sanciones disciplinarias para varios de los protagonistas involucrados.