Encuentran en Brasil un vidrio extraterrestre de hace 6 millones de años + Seguir en









Los materiales se denominaron “geraisitas”, en honor al estado de Minas Gerais. Este hallazgo confirma un violento impacto cósmico y brinda nuevas pistas sobre la historia geológica de América del Sur.

El estudio de estas piezas continuará bajo la supervisión de especialistas, quienes buscan determinar si este evento está relacionado con otras anomalías geológicas detectadas previamente en el sur de América Latina.

A través de un estudio realizado por investigadores del Instituto de Geociencias de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, se encontraron fragmentos bautizados como “geraisitas”. Se trata de vidrios provenientes del impacto de un meteorito hace 6,3 millones de años en el estado de Minas Gerais. Este hallazgo confirma un violento impacto cósmico y brinda nuevas pistas sobre la historia geológica de América del Sur.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El material mencionado es conocido como tectita. Según la publicación Space, es la fusión de rocas terrestres y objetos espaciales, meteoritos, cometas o asteroides, que impactan en nuestro planeta.

De qué se tratan las "geraisitas" Las "geraisitas" tienen una masa de entre 1 y 86 gramos, y presentan diferentes formas, algunas esféricas y otras similares a gotas. A simple vista parecen negras, pero se tornan grises y verdosas cuando son expuestas a luz intensa.

Los expertos de la institución brasilera explicaron en su estudio que los campos de tectitas son realmente escasos en el mundo. Se encontraron más ejemplares de estos vidrios raros en Brasil, que ya ascienden a unos 600 ejemplares y la zona de la detección se amplió notablemente. Los investigadores estiman que el campo de escombros generado por el choque podría extenderse por más de 900 kilómetros.

“Este crecimiento en el área de ocurrencia es totalmente consistente con lo observado en otros yacimientos de tectitas alrededor del mundo. El tamaño depende directamente de la energía del impacto, entre otros factores”, expresaron desde el equipo dirigido por el geólogo Álvaro Penteado Crósta.

De todos modos, el estudio de estas piezas continuará bajo la supervisión de especialistas, quienes buscan determinar si este evento está relacionado con otras anomalías geológicas detectadas previamente en el sur de América Latina.

Temas Brasil

Extraterrestres