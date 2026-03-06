Denuncian a Gran Hermano por presuntos "tratos inhumanos" y "torturas"

Organismos de derechos humanos apuntaron directamente contra la versión del reality en Brasil. La denuncia se basó en “relatos de episodios convulsivos”.

La Fiscalía de Brasil abrió una investigación contra el reality televisivo Gran Hermano por posibles “torturas” y “tratos inhumanos o degradantes” hacia participantes del programa, uno de los formatos más populares de la televisión brasileña.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Ministerio Público Federal (MPF) inició el proceso tras recibir denuncias vinculadas a la actual temporada del ciclo, donde un participante habría sufrido episodios convulsivos durante una prueba de resistencia emitida en el programa.

Según detalló el organismo en un comunicado, la causa fue caratulada como “posibles prácticas de tortura y tratos inhumanos o degradantes” .

La investigación se originó a partir de reportes sobre problemas de salud sufridos por uno de los concursantes durante una competencia física del reality.

El MPF indicó que la denuncia se basó en “relatos de episodios convulsivos” registrados mientras el participante participaba en una prueba de resistencia organizada por la producción.

Estas pruebas suelen exigir a los concursantes permanecer durante largos períodos en determinadas posiciones o cumplir desafíos físicos extremos para obtener ventajas dentro del juego.

Big Brother Brasil El cuarto blanco de BB Brasil. X

Críticas de organismos de derechos humanos a Gran Hermano

La Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos, organismo estatal que investiga crímenes de la última dictadura militar brasileña (1964-1985), también intervino en el caso.

En una carta enviada al Ministerio Público Federal, la comisión sostuvo que algunas de las dinámicas del programa “guardan semejanza” con métodos de tortura utilizados durante ese período histórico.

El organismo también recordó otro incidente ocurrido a comienzos de año, cuando una participante del reality se desmayó tras permanecer más de 100 horas aislada en una habitación durante una de las pruebas del programa.

Advertencias de la fiscalía

El fiscal Julio Araujo, encargado del expediente, afirmó que las condiciones impuestas en el reality podrían implicar riesgos para la salud de los concursantes.

“Las condiciones impuestas por la producción exponen la salud de los involucrados a riesgos innecesarios”, señaló el funcionario.

La fiscalía también expresó preocupación por la forma en que el sufrimiento de los participantes puede convertirse en parte del espectáculo televisivo.

Según el MPF, “la normalización del sufrimiento ajeno como forma de espectáculo es incompatible con los objetivos fundamentales de la República”.

La respuesta de la producción del programa

Ante las acusaciones, la emisora responsable de Gran Hermano presentó un documento ante el Ministerio Público Federal para explicar las condiciones de producción del reality.

En su respuesta, la cadena aseguró que el programa cuenta con seguimiento psicológico y psiquiátrico permanente para todos los participantes.

Además, indicó que el concursante que sufrió las convulsiones fue trasladado a un centro médico en dos oportunidades para recibir atención especializada.

A pesar de estas aclaraciones, la investigación seguirá adelante para determinar si las condiciones del programa vulneraron derechos fundamentales de los participantes o implicaron riesgos indebidos para su salud.