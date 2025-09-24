BMW se suma al Turismo Carretera con Julián Santero al volante







El M4 será el modelo con el que la escudería germana hará su debut, sumándose como la séptima marca en la parrilla del próximo campeonato.

BMW se incorpora al TC

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) anunció oficialmente que BMW ingresará al Turismo Carretera a partir de la primera fecha de la temporada 2026. La marca alemana competirá a través del equipo Fispa Corse, con el actual campeón Julián Santero como su piloto principal.

El BMW M4 será el modelo con el que la escudería germana hará su debut, sumándose como la séptima marca en la parrilla del próximo campeonato. Por ahora, Santero, ganador de la temporada 2024 con un Ford Mustang, será el único representante confirmado de BMW.

BMW se suma al Turismo Carretera con Julián Santero al volante Tras la confirmación, Santero celebró la noticia en sus redes sociales: “Ya es oficial, el año que viene vamos a correr con BMW. Feliz de ser parte de este gran proyecto. Gracias ACTC, Sergio Trepat y todos los que hicieron posible esto. Sigamos escribiendo la historia de esta hermosa categoría”.

El Turismo Carretera continúa su proceso de modernización y expansión. Durante la última carrera en Buenos Aires, que tuvo a Agustín Canapino como ganador con un Chevrolet Camaro, la máxima categoría confirmó la llegada de Mercedes-Benz para 2026, con dos CLE 53 del equipo Maquin Parts, que serán pilotados por Otto Fritzler y Diego Azar.

Desde 2022, el TC comenzó a diversificar su oferta de marcas, incorporando a Toyota como quinta opción, y en 2024 inició la transición a modelos de nueva generación, incluyendo el Mustang, el Camaro y un Torino renovado. Ahora, con BMW y Mercedes-Benz, la categoría da un nuevo paso en su renovación y modernización.