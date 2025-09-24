Lanús consiguió este martes una histórica clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras igualar 1-1 con Fluminense en el estadio Maracaná. El resultado le permitió avanzar a la próxima instancia gracias a la ventaja obtenida en el partido de ida en La Fortaleza.
Lanús logró la épica: eliminó a Fluminense en el Maracaná y está en semis de la Copa Sudamericana
El equipo de Mauricio Pellegrino igualó a uno de visitante e hizo valer la ventaja conseguida sobre la hora en el partido de ida.
-
Lanús venció agónicamente a Fluminense y tomó ventaja en los cuartos de final
-
Racing le ganó con autoridad a Vélez y llegó a semifinales de la Copa Libertadores por primera vez en 28 años
Con el 2-1 global, Lanús selló su pase a semifinales y aguarda por su próximo rival, que saldrá del cruce entre Alianza Lima de Perú y Universidad de Chile, una llave que se mantiene abierta tras el empate sin goles en el partido de ida.
Lanús empató con Fluminense pero avanzó en el global
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino comenzó en desventaja cuando Agustín Canobbio abrió el marcador para el conjunto local a los 20 minutos del primer tiempo, gracias a una excelente pirueta.
A pesar del dominio del "Flu", el "Granate" logró llegar al empate a los 22´del complemento gracias al gol del joven Dylan Aquino, quien silenció al público carioca.
Desde entonces, Lanús resistió los ataques del Fluminense gracias a la gran actuación de los defensores y del arquero Nahuel Losada, quien en reiteradas ocasiones, incluso cuando su equipo estaba en desventaja, salvó al "Granate".
En la última jugada del partido, el argentino Germán Cano tuvo en su cabeza el agónico empate global, pero su remate se estrelló en el palo. Luego de la acción, el árbitro Jesús Valenzuela paralizó los corazones granates al entrar en contacto con el VAR, pero finalmente no encontró nada y Lanús se clasificó heroicamente a semifinales.
Ahora, los de Pellegrino visitarán a Instituto por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, el sábado 28 desde las 20:15. Los dirigidos por Renato Portaluppi, por su parte, recibirán el mismo día a las 16 horas a Botafogo, por la fecha 25 del Brasileirao.
Los incidentes entre la Policía de Río de Janeiro y los hinchas de Lanús
El inicio del segundo tiempo se vio demorado por represión por parte de la policía de Río de Janeiro hacia la parcialidad granate que se encontraba en el Maracaná, una imagen repetida constantemente en dichas tierras.
Al ver lo sucedido, los propios jugadores de Lanús pidieron postergar el inicio del complemento. La policía local utilizaba palos, gases y balas de goma contra los simpatizantes granates, de los cuales muchos abandonaron el lugar. Según trascendió, el conflicto se habría iniciado en los baños de uno de los anillos del estadio.
- Temas
- Lanús
- Fluminense
- Copa Sudamericana
Dejá tu comentario