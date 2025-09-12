BMW Argentina sacudió el Gálvez con el nuevo M5 y sorprendió con dos lanzamientos de Mini

En el marco del The BMW Experience, la marca alemana presentó sus nuevos modelos y ofreció toda su gama para realizar un divertido test drive por el mítico autódromo porteño.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires fue el escenario elegido por BMW Group Argentina para celebrar una nueva edición de The BMW Experience, evento que reunió a más de 800 invitados, con 20 autos en exhibición y 15 disponibles para pruebas dinámicas . Ámbito pudo participar del test drive en pista de una BMW X5 , que ofreció una experiencia de conducción de lujo y precisión.

Entre las principales novedades, se destacó la nueva generación del BMW M5 , que llega al mercado local con un motor V8 TwinPower Turbo de 727 CV y tracción integral M xDrive , convirtiéndose en el modelo más potente de la marca en la Argentina. Su precio arranca en u$s279.900 .

La otra novedad fue el regreso del BMW Z4 Roadster , un descapotable que combina diseño renovado, conectividad avanzada y motorizaciones turboalimentadas. Se comercializa en el país desde u$s104.900 .

En cuanto a Mini , la marca británica presentó dos de sus modelos más esperados. El primero es el Mini Cooper S Cabrio ( u$s 74.900 ), que conserva el ADN clásico del Mini pero con la frescura de su techo descapotable eléctrico, capaz de abrirse en apenas 18 segundos incluso en movimiento. Con un motor 2.0 turbo de 178 CV y caja automática Steptronic, ofrece una conducción ágil, con suspensión deportiva y dirección precisa. Está orientado a quienes buscan un vehículo urbano con estilo único y una fuerte dosis de diversión al volante.

mini Mini renovó su portfolio en el Gálvez. Foto Motor1

El otro lanzamiento fue el Mini John Cooper Works (JCW) (u$s69.900), la variante más radical y deportiva de la gama. Con 231 CV, frenos reforzados y detalles exclusivos de diseño, se posiciona como la opción ideal para quienes desean sensaciones de pista en un auto de calle.

A diferencia de lo que sucede en otros mercados, en Argentina el JCW se ofrece a un precio más competitivo que el Cooper S Cabrio, lo que lo convierte en una oportunidad para los fanáticos de la performance. Incluso, varios asistentes destacaron que es más accesible que unidades usadas del mismo modelo con algunos años encima.

El evento también sirvió para anticipar los próximos pasos en movilidad eléctrica. Actualmente se ofrece en el país el BMW iX2, pero para 2026 llegará el Mini Aceman, el primer Mini 100% eléctrico importado desde China, y se sumará además el BMW iX3, ampliando así la gama de cero emisiones en el mercado local.

Con esta edición, BMW Group Argentina dejó en claro que combina presente y futuro: lujo, deportividad y una estrategia firme hacia la electrificación.