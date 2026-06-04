Cavani decidió operarse para poder volver a jugar en Boca + Agregar ámbito en









El experimentado delantero uruguayo tomó la decisión de realizar una cirugía para poder volver a competir sin los dolores que lo tienen a maltraer.

Cavani decidió operarse para poder volver a jugar en Boca

Edinson Cavani decidió operarse de la columna para dejar atrás los dolores que le impiden competir y jugar en Boca.

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El delantero de 39 años espera poder realizarse cuanto antes esa operación y en el club están pendientes de que se le asigne una fecha para la misma.

El periodista Martín Arévalo contó que Cavani había llegado el viernes al entrenamiento de Boca con los resultados de estudios médicos que mostraron que las infiltraciones que se aplicó desde diciembre a la fecha “no tuvieron el efecto esperado”, por lo que una las posibilidades que comenzó a manejar fue someterse a una operación.

En cuestión, Cavani tendrá que hacerse una limpieza a través de microcirugía en uno de los discos de la columna. Por lo cual, podría estar volviendo a entrenarse con sus compañeros a mediados de agosto. Esto le dejaría margen hasta diciembre para sumar minutos con el "Xeneize".

Cabe destacar que el experimentado uruguayo es el jugador que más salario cobra en el plantel de Boca.

Edinson Cavani solo jugó dos partidos en lo que va del 2026, el último de ellos el 20 de febrero ante Racing. ¿Sebastián Villa vuelve a Boca? Boca está interesado en repatriar a Sebastián Villa y ya inició conversaciones formales con Independiente Rivadavia. La clave ahora estará en el precio que el conjunto mendocino le ponga al pase del delantero colombiano de 30 años que tiene contrato hasta el 31 diciembre.