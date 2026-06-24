Es un arquero de la Selección Argentina en el Mundial 2026, tiene contrato con Olympique hasta junio de 2027 y aparece como una opción difícil para el Xeneize.

Boca apunta a un campeón del mundo para reforzar un puesto muy necesario

Boca se contactó con el entorno de Gerónimo Rulli para conocer su situación contractual y evaluar si existe margen para avanzar por el arquero en este mercado de pases , aunque por ahora no hubo una negociación formal.

El arquero de 34 años , surgido en Estudiantes de La Plata y actualmente convocado con la Selección argentina para el Mundial 2026 , tiene contrato vigente con Olympique de Marsella hasta junio de 2027.

Rulli había firmado inicialmente por dos temporadas con el club francés, pero su vínculo se extendió automáticamente por una campaña más luego de cumplir con una determinada cantidad de partidos disputados.

Por ese motivo, la salida del arquero en este mercado aparece como una operación compleja: la única vía concreta sería ejecutar su cláusula de rescisión, fijada en 9 millones de euros .

Esa cifra representa una traba importante para Boca, que busca reforzar el arco debido a la prolongada lesión de Agustín Marchesín y a la falta de experiencia de Leandro Brey para afrontar una etapa exigente del calendario.

Más allá del interés xeneize, el escenario personal de Rulli también parece alejarlo de Brandsen 805. El arquero tendría decidido regresar a Estudiantes una vez que finalice su contrato con Olympique de Marsella e incluso ya habría conversado esa posibilidad con la dirigencia del club platense.

El interrogante en ese caso pasa por lo que pueda ocurrir durante los primeros seis meses de 2027, ya que Fernando Muslera dejaría el Pincha a fin de año y podría abrirse una ventana para acelerar la vuelta de Rulli.

Mientras tanto, Boca mantiene en carpeta otros dos nombres para el puesto: Álvaro Montero y Sergio Rochet, arqueros que también fueron analizados por la dirigencia en las últimas semanas.

Montero, actualmente en Vélez, y Rochet, de Inter de Porto Alegre, aparecen como alternativas seguidas de cerca, aunque en ambos casos también existen obstáculos vinculados a sus contratos y al cupo de extranjeros.

La necesidad de incorporar un arquero quedó instalada después de la lesión de Marchesín, quien sufrió una rotura ligamentaria y no volverá a jugar en lo que resta del año.